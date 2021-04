Lichtfeld errichtet Drive-in-Testzentrum bei Mannherz-Hallen

Reilingen. Die Gemeindeverwaltung hat nach langer Suche einen Kooperationspartner gefunden, um auch im Ort einen kostenlosen Test der Bürger auf das Coronavirus anbieten zu können. Die Firma Lichtfeld aus Hockenheim hat nach Anfrage der Gemeinde sofort geantwortet und war gerne bereit, über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Innerhalb von nur einer Woche konnte beschlossen werden, dass das Drive-in-Testzentrum auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen ab Dienstag, 27. April, betrieben wird. Zunächst wird die Drive-in-Teststraße einmal in der Woche dienstags um 15 bis 17 Uhr geöffnet.

AdUnit urban-intext1

„Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, in der Corona-Pandemie zu unterstützen, wo wir nur können“, betont Angelika Braun, Mitgründerin des Unternehmens. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen solch kompetenten Partner gewinnen konnten, um den Corona-Bürgertest auch in Reilingen anbieten zu können. Vor allem für die Personen, die nur sehr beschränkt oder gar nicht aus Reilingen rausfahren können, ist dies eine Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe den kostenlosen Corona-Test einmal pro Woche in Anspruch zu nehmen“, stellt Bürgermeister Stefan Weisbrod fest.

Ohne Anmeldung

Das Unternehmen Lichtfeld betreibt bereits seit mehreren Wochen das Drive-in-Testzentrum im benachbarten Hockenheim. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Vermittlung von medizinischem Fachpersonal und unterstützt nach eigenen Angaben auch die vier Impfzentren in der Region.

Wer sich testen lassen will, muss vorher auf der Internetseite der Firma eine Einwilligungserklärung herunterladen, ausfüllen und diese unterschrieben mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Das Mitführen eines gültigen Ausweispapieres gilt als Voraussetzung für den Test.

AdUnit urban-intext2

Es dürfen sich alle Bürger, nicht nur aus Reilingen, testen lassen, wobei nur zwei Ausnahmen zu beachten sind: Kinder dürfen erst ab einem Mindestalter von fünf Jahren getestet werden und es dürfen nur Personen getestet werden, die symptom- und fieberfrei sind, also keinerlei Anzeichen einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen.

Die Testung erfolgt vornehmlich im Auto und ist für die Bürger somit komfortabel und sicher. Nach dem Abstrich wird das Testergebnis per E-Mail versendet. Es gibt auch die Möglichkeit, nach kurzer Wartezeit das Ergebnis in Papierform zu erhalten. zg

AdUnit urban-intext3

Weitere Infos und die notwendige Einwilligungserklärung zum Herunterladen hier.

AdUnit urban-intext4