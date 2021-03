Reilingen. Mit einer kompakten Tagesordnung wird sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag, 29. März, 19 Uhr, in der Aula der Schillerschule befassen. Einmal mehr wird sich der Rat dabei mit den Folgen des Großbrandes von 2008 beschäftigen. Zuletzt stand das Thema vor zwei Monaten auf der Tagesordnung.

Bei dem Sachverhalt geht es im Wesentlichen um einen durch den damals eingesetzten Löschschaum verursachten Grundwasserschaden. Anfang des Jahres hat das Wasserrechtsamt die Gemeinde aufgefordert als Trägerin der Freiwilligen Feuerwehr, eine Detailuntersuchung mit anschließender Gefährdungsabschätzung vorzunehmen.

Gegen diese Untersuchung hat die Gemeinde keine Einwände, im Gegenteil, sie wird als sinnvoll erachtet, geht es doch um den Schutz des Grundwassers. Die Detailuntersuchung ist notwendig, um die Größe, Fließrichtung und Lage der PFC-Fahne bestimmen zu können. PFC ist dabei der Stoff, der im Löschschaum enthalten war.

Wie gesagt, die Untersuchung wird begrüßt, allerdings, die Gemeinde als alleinigen Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen, stößt auf Widerstand. Zum einen, so die Meinung der Verwaltung, hatten bei dem Großbrand zeitweise auch der Kreis- und der Landesbrandmeister die Einsatzleitung inne, zum anderen ist strittig, ob der Schaumeinsatz unzulässig war.

Kurzum, die Gemeinde hat gegen den Bescheid des Wasserrechtsamts Widerspruch eingelegt. Jedoch nicht gegen die Anordnung des Sofortvollzugs, da die Untersuchung ja grundsätzlich gutgeheißen wird.

Gutachten wird begrüßt

Nunmehr hat der Gemeinderat denselben Vorgang erneut auf dem Tisch, diesmal als Anordnung des Kommunalrechtsamts. Das Prozedere wird wohl das gleiche sein – die Gemeinde wird gegen den Bescheid Widerspruch einlegen, nicht jedoch gegen die Untersuchung. Dann wird es am Landratsamt sein, die Maßnahme im Zuge einer Ersatzvornahme durchführen zu lassen.

Womit sich der Vorgang auf seinen wesentlichen Inhalt reduziert: die Kostenfrage. Denn die Untersuchung wird an die 300 000 Euro kosten. Viel Geld, das die Gemeinde nicht bereit ist zu zahlen, da sie sich nicht in der Verantwortung zieht. Bleibt die Frage, ob sie in der jetzigen wirtschaftlichen Situation zur Übernahme der Kosten verpflichtet werden kann.

Satzungen werden geändert

Zwei Satzungsänderungen stehen anschließend auf der Tagesordnung. Zum einen soll die Feuerwehrsatzung geändert werden – die Wehr soll in Corona-Zeiten in der Lage sein, ihre Hauptversammlungen mit Wahlen entweder zu verschieben oder digital abzuhalten – zum anderen die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Dabei geht es um eine Neuberechnung der Benutzungsgebühren, die laut Verwaltung derzeit nicht kostendeckend sind.

Mitteilungen des Bürgermeisters, zum einen über Zuschussprogramme, zum anderen über Aktivitäten des Elternbeirats der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Hasen“, schließen sich an. Bekanntgaben und Anfragen beenden den öffentlichen Teil der Sitzung. aw