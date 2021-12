Reilingen. Ein bisher unbekannter Autofahrer ist in der Siemensstraße auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mercedes durch den Aufprall am Mittwoch, zwischen 14 und 23 Uhr, auf einen zehn Meter entfernt abgestellten Anhänger geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete unmittelbar nach dem Unfall. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06205/2 86 00 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1