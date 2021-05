Mann wird bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Reilingen. Ein 58-jähriger Mann ist am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Rosenweg schwer verletzt worden. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, war der Arbeiter gegen 9.45 Uhr in einem Zimmer des Rohbaus auf einem Gerüst im 1. Obergeschosses beschäftigt, als er aus bislang unbekannten Gründen etwa zwei Meter rückwärts in die Tiefe auf den Betonboden stürzte.

Da sich die Bergung des Mannes schwierig gestaltete, wurden die Feuerwehren aus Reilingen und Hockenheim zu Unterstützung herbeigerufen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 58-Jährige nach seiner notärztlichen Behandlung mit dem Verdacht, schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten zu haben, in eine Unfallklinik geflogen, wie die Polizei mitteilt. Das Gewerbeaufsichtsamt ist eingeschaltet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.