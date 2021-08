Markierungen sollen Rücksicht auf Radfahrer fördern

Reilingen. Der Anfang für mehr Sicherheit auf der Hauptstraße ist gemacht: Mit der Aufbringung von fünf sogenannten Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn der viel befahrenen Hauptverkehrsachse rücken die schwächeren Verkehrsteilnehmer besser in den Fokus.

Schließlich nutzen 8200 Kraftfahrzeuge täglich diese Verkehrsachse, erläutert Bürgermeister Stefan Weisbrod den Anlass für die Markierungen in einer Pressemitteilung. Sie sollen die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass sie mit Radfahrern rechnen müssen und deshalb langsam fahren und in ausreichendem Abstand rücksichtsvoll überholen sollen.

Den neuen „Sharrows“ aus den englischen Begriffen „Shared“ (geteilt) und „Arrow“ (Pfeil) – also quasi Pfeil des Teilens – wird eine positive Wirkung für mehr Verkehrssicherheit auf dem Rad zugeschrieben. Zu enges und zu schnelles Überholen sowie plötzlich aufgehende Autotüren sind nach Meinung von Radfahrern die größten Risiken im Straßenverkehr. „Sollten die neuen Markierungen auf eine positive Resonanz stoßen, werden wir diese gerne weiter ausweiten“, kündigt Weisbrod an. Eine verkehrsrechtliche Anordnung sei für derartige freiwillige Maßnahmen nicht notwendig.

Besseres Sicherheitsgefühl

In mehreren Studien habe nachgewiesen werden können, dass Fahrrad-Piktogramme und Richtungspfeile die Interaktion von Radverkehr und motorisiertem Verkehr auf der Fahrbahn verbessern. Der seitliche Sicherheitsabstand der Autos beim Überholen vergrößerte sich deutlich, Überholvorgänge nahmen um ein Drittel ab.

Der größere Sicherheitsabstand beim Überholen bewirkt, dass sich die Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer fühlen. Auch der seitliche Sicherheitsabstand zum Fahrbahnrand beziehungsweise zu geparkten Fahrzeugen ändert sich zugunsten des Radverkehrs – all das erhöhe die Verkehrssicherheit. Ungeachtet dessen, bleibt es beim Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr, informiert der Bürgermeister: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert unsere ständige Vorsicht und unsere gegenseitige Rücksicht“.

„Die Radverkehrssicherheit haben wir im Blick zu behalten, wenn die Bürger mehr auf das Rad als Verkehrsmittel setzen sollen“, so Weisbrod. „Klimaschutz passiert im Kleinen, im Bewusstsein jedes einzelnen und nicht in papierreichen Konzepten“, so der Bürgermeister. zg