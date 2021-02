Reilingen. Nachdem die Landesregierung ihre Schnelltest-Strategie erweitert hat, können sich ab sofort neben dem Lehr-, Kita- und Kindertagespflegepersonal weitere Personengruppen mittels Antigen-Schnelltest auf eine mögliche aktuelle Infektion mit dem Coronavirus testen lassen, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Pro Tag stehen im Test-Center in Reilingen, Wilhelmstraße 86, bis zu 70 kostenlose Schnelltests für Personen der berechtigten Gruppen zur Verfügung.

AdUnit urban-intext1

Das erweiterte Testangebot richtet sich unter anderem an Personen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Test-Verordnung hatten. Dies sind: Personen, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen, etwa pflegende Angehörige, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, Beschäftigte in der Jugendhilfe, Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben - wie Beschäftigte in Schule und Kindertageseinrichtungen, Polizei, Justiz und Verwaltung - sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Zeitfenster für diese Testungen sind werktäglich von 15.30 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 12.30 bis 15 Uhr. Termine können ausschließlich unter der Nummer der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes, Telefon 06221/522-1881, vereinbart werden – ohne Voranmeldung gibt es vor Ort keinen Antigen-Schnelltest. „Durch frühzeitiges und breites Testen besteht die Möglichkeit früher Infektionsketten zu unterbinden. Daher unterstützen wir durch die Bereitstellung der Testinfrastruktur in Reilingen das Land bei der Umsetzung der Teststrategie“, erklärt der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Andreas Welker.