Reilingen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde über eine Änderung in der Hauptsatzung sowie die Festlegung der Wahlhelferentschädigung diskutiert. Die Abstimmung über die Punkte erfolgte auf Antrag des FDP-Fraktionsvorsitzenden Jens Pflaum getrennt.

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der künftigen Entwicklungen hinsichtlich des Coronavirus soll sichergestellt werden, dass die Sitzungen von Gemeinderat und vergleichbaren Gremien im Bedarfsfall online durchgeführt werden können. Das bedeutet, dass keine persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum notwendig ist. Um dies zu ermöglichen, ist eine Hauptsatzungsänderung notwendig. Dies werde derzeit in vielen Städten und Gemeinden so gehandhabt, um Zusammenkünfte zu verringern und damit das Infektionsrisiko zu minimieren. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Land erstattet Auslagen

Im zweiten Schritt diskutierte das Ratsgremium über die Anhebung der Wahrhelferentschädigung für die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl im März. Derzeit werden 45 Euro als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten für bis zu sechs Stunden gezahlt. Davon erstattet das Land Baden-Württemberg für die Landtagswahl 35 Euro für den Vorsitzenden und je 25 Euro für die übrigen Mitglieder. Die Entschädigung will die Gemeinde aufgrund der erschwerten Bedingungen und der Pandemiesituation auf 75 Euro je Wahlhelfer festlegen.

Kritik von der FDP

Jens Pflaum (FDP) kritisierte diese Erhöhung, da 75 Euro gerade in diesen Zeiten nicht ansprechend sei und nicht notwendig. Sabine Petzold (FW) merkte an, dass das Argument „wir sehen das nicht als notwendig an“ keine Begründung sei. Dagegen zu sein, sollte einen wirklichen Grund haben, so Fraktionssprecherin Petzold.

Der Rat stimmte der Erhöhung mehrheitlich, bei zwei Gegenstimmen der FDP-Fraktion und einer Enthaltung der Grünen, zu. vas