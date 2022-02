Mezzagoring wird beruhigt

Reilingen. Eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Donnerstag, 3. Februar, 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. Der Zugang zum Rathaus erfolgt aufgrund des Umbaus über den Eingang „Nord“ an der Hockenheimer Straße.

Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Bauvorhaben, so die Umwandlung einer Scheune in ein Schlachthaus auf dem Wersauer Hof, ein Antrag auf Befreiung für einen Neubau in der Wilhelmstraße sowie für ein Vorhaben im Sandblattweg.

Weiterhin soll der Mezzagoring als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden und beim Awo-Seniorenzentrum Am Feldrain eine Begegnungsstätte errichtet werden.

Die Sitzungsunterlagen sind auf der Homepage der Gemeinde einzusehen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Verwaltung auf Vorgabe des Gesundheitsamtes die Namen und Adressen der Besucher erfassen. Es besteht Maskenpflicht. zg