Michael Astor in den Beirat gewählt

Reilingen. Michael Astor hat sich für den Vereinsbeirat des Fußballvereins VfB Stuttgart in der Säule Wirtschaft und Gesellschaft aufstellen lassen (wir berichteten). Bei der Mitgliederversammlung erhielt er überragende 913 Stimmen und war derjenige, der in seiner Sparte die zweitmeisten Stimmen der Mitglieder erhielt. Damit ist er einer von sechs Bewerbern, der eine der drei Positionen dieser Säule besetzten darf.

„Ich fühle mich total geehrt, den Verein nun als Vereinsbeirat und offizieller Repräsentant im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft vertreten zu dürfen, das hätte ich mir nie erträumen lassen“, sagt der Reilinger überwältigt. Er weiß, dass die Verantwortung und die Erwartungshaltung groß sind, denn er ist nun mitverantwortlich dafür, dass der VfB finanziell besser dasteht und sich die gesamte Finanzsituation kräftig verbessert. „Das ist eine riesen Aufgabe, aber ich freue mich wahnsinnig darauf. Wir hatten bereits eine konstituierende Sitzung, in der wir ernannt wurden. In den kommenden Wochen werde ich mich mit den Abläufen und der Organisation vertraut machen und mich dann in die Arbeit stürzen“, sagt Astor motiviert. kd