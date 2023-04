Mit 2,6 Promille: Autofahrer auf der A6 in Höhe Reilingen gestoppt

Reilingen. Einer aufmerksamen Streife des Verkehrdienstes Mannheim ist am Dienstagmorgen auf der A 6 in Höhe Reilingen ein polnischer Pkw aufgefallen. Laut Polizei stellte sich bei der darauf erfolgten Kontrolle auf einem Parkplatz heraus, dass der 35-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da aufgrund der Ausatemluft des Fahrzeugführers ein Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,6 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine weitere Überprüfung im Fahndungssystem ergab zudem, dass gegen den Autofahrer eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr erlassen wurde, so die Polizei weiter. Auf dem Revier wurde dem Autofahrer Blut genommen. Da der 35-jährige nicht in der Lage war, den ausstehenden Geldbetrag zu bezahlen, wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.