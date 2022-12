Mit Begeisterung bei der Sache

Reilingen. Die Stille, die das Franz–Riegler-Haus umgibt, verrät nichts von den Aktivitäten die zurzeit im Inneren herrschen. Denn im Raum, wo sich die Musikfreunde einquartiert haben, studieren Jugendliche ein Programm ein, das sie anschließend bei der Weihnachtsfeier des Vereins am 17. Dezember im Lutherhaus präsentieren werden. Am Donnerstagabend ist somit Proben angesagt.

Dirigent Julian Seiler übt „Skyfall“, das Titellied des gleichnamigen Films aus dem Jahr 2012, ein und „Jingle Bells“, ein beliebtes und bekanntes Weihnachtslied. Nachdem er die Instrumente stimmen und zwei ganze Noten mezzoforte sowie den ersten Satz von „Skyfall“ hat durchspielen lassen, beginnt die Detailarbeit. Er geht konzentriert vor und gibt klare Anweisungen. Sein Umgangston ist sehr sympathisch. Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, verfügt er über eine natürliche Autorität und verströmt eine jugendliche Anmut, die auch den Musikerinnen und Musiker des Orchesters eigen ist. Ihnen seine musikalischen Anliegen zu vermitteln, stößt somit auf keine Schwierigkeiten.

Bei den Trompeten lässt er zunächst die Einsätze und Töne wiederholen, bis sie seinen Vorstellungen entsprechen. Alle weiteren Instrumente, die Gambe, Saxofone, Flöten, Klarinette, Bass oder Schlagzeug, fordert er ebenfalls auf, heikle Passagen zu wiederholen, sodass er Ton für Ton die Melodie aufbaut, bis alles rein klingt. Danach spielen sie gemeinsam die Stücke durch und plötzlich bekommen sie Kontur. Erstaunlich der Qualitätssprung, der da in einer Stunde erzielt worden ist.

Drittes Vereinsensemble

„Das Jugendorchester ist erst vor Kurzem als drittes Vereinsensemble gegründet worden“, erklärt Vorsitzende Birgit Wetterauer vor der Probe im Gespräch. „Hier können sich die Jüngsten im Alter zwischen neun und 18 Jahren mit ihrem Können präsentieren.“ Und sie informiert, dass es gemeinsam mit dem musikalischen Leiter Julian Seiler Anfang Oktober zwei Info-Veranstaltungen gab. An zwei Samstagen lud das Jugendteam der Musikfreunde alle Musikbegeisterten ein, den Verein und sein Konzept besser kennenzulernen. „Es sind elf neue junge Instrumentalisten hinzugekommen“, eine erfreuliche Bilanz, wie sie betonte. Mit den Proben startete das neu gegründete Orchester vor sieben Wochen. Birgit Wetterauer hat am vergangenen Donnerstag selbst an den Proben teilgenommen und zeigte sich sehr zufrieden mit dem, was das Orchester zu Gehör brachte, „alles klingt schon erstaunlich gut“, lobte sie.

Was reizt den Dirigenten Julian Seiler an der Arbeit mit einem Jugendorchester? „Es ist die Begeisterungsfähigkeit und das Engagement der jungen Leute“, sagt er im Gespräch. „Ich bin überrascht, wie schnell das Orchester zustande kam. Es sind einige dabei, die schon sehr gut, andere wieder die nur ein paar Töne spielen können. Trotzdem läuft alles ausgezeichnet, das ist nach der langen Corona-Pause gar nicht selbstverständlich.“ Von Vorteil ist die Tatsache, dass Seiler als Musiklehrer an vier Schulen unterrichtet und es geschafft hat, Jugendliche, die er dort kennenlernte, für das Orchester zu gewinnen.

Und wie sieht es mit dem Repertoire aus? „Ich schätze selbst ab, was für diese Altersgruppe ginge“, meint der Dirigent, „aber natürlich frage ich sie auch, worauf sie Lust haben, vielleicht auf eine Melodie einer Filmserie, die sie gerne schauen. Wenn es realisierbar ist, dann steht der Einstudierung nichts im Wege.“ Ebenfalls von Vorteil ist, dass die Noten nicht gekauft werden müssen. Seiler selbst schreibst sie für jedes einzelne Instrument um, „ich schreibe sie für Menschen und nicht für ein Orchester“, fügt er hinzu.

Mehr Spaß in der Gemeinschaft

Nach der Befragung von Jugendlichen wurde positiv bestätigt, dass für sie das gemeinsame Üben im Orchester mehr Spaß macht als allein zu Hause. In diesem Sinne äußerte sich der elfjährige Mathes: „Ich mag es, die Trompete mit anderen zusammen zu spielen, darum freue ich mich, dass es dieses Orchester gibt.“ Valentin (9) spielt ebenfalls die Trompete, „es ist mein Lieblingsinstrument“, sagte er, „ich finde es schön, wenn andere zuhören, was ich spiele.“

Gemeinsam mit Freunden zu proben macht der Gambistin Framke (16) viel Spaß und auch Schlagzeuger Leonard (15) sowie Janik (11) sind froh, dass sie dabei sind: „Gemeinsam zu proben, fühlt sich viel besser an als allein.“ Für den 18-jährigen Bassisten David ist die Gruppe eine willkommene Abwechslung. „Ich bin jetzt mit der Schule fertig“, sagte er, „sodass ich mich auf das Miteinander im Orchester jedes Mal freue und es genieße.“