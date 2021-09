Mit der TGB Reilingen Europäisches Fitnessabzeichen erwerben

Reilingen. Das europäische Erasmusprogramm bietet in der Zeit zwischen dem 23. und 30. September schwerpunktmäßig die Teilnahme an der europäischen Woche des Sports an. Der TGB Reilingen möchte am Samstag, 25. September, ab 9 Uhr, allen Interessierten die Gelegenheit geben dabei mitzumachen, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Unter dem Motto „Macht alle mit“ können Erwachsene das Europäische Fitnessabzeichen und Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren das Kinderturnabzeichen erwerben. Die Veranstaltung findet in der Fritz Mannherzhalle in Reilingen, Wilhelmstraße 42/3, Untergeschoß Spiegelsaal 1 und 2 statt. Um rechtzeitige Anmeldung unter der E-Mail Adresse turnen@tbg-reilingen.de wird gebeten. Alle Teilnehmer müssen die aktuell geltenden 3G-Regeln beachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1