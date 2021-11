Mit Geschenkgutschein Kaufkraft im Ort binden

Reilingen. Die heimische Wirtschaft stärken, Kaufkraft an den Ort binden und gleichzeitig noch eine schöne Geschenkidee kreieren – die Gemeindeverwaltung macht es möglich und bietet den 20-Euro-Gutschein an.

Der Gutschein kann im Rathaus oder an den eingerichteten Verkaufsstellen erworben werden und dient anschließend in vielen Geschäften und gastronomischen Betrieben im Ort als Zahlungsmittel. So kann man anderen Menschen eine Freude schenken und sich gleichzeitig sicher sein, dass das Geld im Ort ausgegeben wird, das örtliche Gewerbe profitiert. Ein kleiner Tropfen auf dem durch Corona produzierten Stein.

Die beiden Ansprechpartnerinnen im Rathaus sind Christiane Geigle, Telefon 06205/95 22 05, E-Mail christiane.geigle@reilingen.de, und Sandra Schmidt, Telefon 06205/95 21 32, E-Mail sandra.schmidt@reilingen.de. Bei ihnen können die Gutscheine auch erworben werden, wie auch in der Postfiliale Penther, bei Blütenzauber Rohr oder in der Kreuzbäckerei Schieck.