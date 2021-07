Mit Glasfaser in Reilingen und der Region in die Zukunft surfen

Reilingen/Region. „40 Prozent für 100 Prozent Zukunft“, mit diesem Slogan werben Verwaltung und Gemeinderat momentan für die Deutsche Glasfaser, die die Gemeinde ans schnelle Internet anschließen will. Entscheiden sich bis Ende des Monats 40 Prozent aller Haushalte für einen Anschluss an das neue Glasfasernetz, dann kann im Herbst des kommenden Jahres die Zukunft beginnen. Wenn nicht, dann werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen, bis die Glasfaser den Ort erreicht hat.

Momentan liegt die Quote bei knapp über 20 Prozent, scheint das Ziel in weiter Ferne. Weshalb sich die Verwaltung für eine Informationsveranstaltung entschieden hat, um zum einen offene Fragen zu beantworten, zum anderen Werbung für das Projekt zu machen. Wie es auch in den anderen drei Gemeinden Altlußheim, Neulußheim und St. Leon-Rot, die mit Reilingen ein Ausbau-Quartett bilden, der Fall ist.

Wie Bürgermeister Stefan Weisbrod bei seiner Begrüßung in der Mehrzweckhalle betonte, baut die Deutsche Glasfaser das Netz mit eigenen Mitteln auf, ohne öffentliche Mittel in Anspruch zu nehmen. Ein Punkt, den Jürgen Weck von der Deutschen Glasfaser in seiner Vorstellung des Projekts aufgriff.

Mittlerweile, so Weck, habe die das Unternehmen bundesweit über eine Million Haushalte ans Netz angeschlossen. Für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland steht ihm ein Investitionsvolumen von rund sieben Milliarden Euro zur Verfügung. Ziel sei es, sechs Millionen Haushalt mit Glasfaser zu versorgen.

Grundsätzlich, betonte Weck, baue die Deutsche Glasfaser ein offenes Netz, auch andere Telekommunikationsanbieter stünde es offen, sodass der Endverbraucher am Ende die freie Wahl habe.

Homeschooling, Homeoffice und smarte Häuser – immer mehr Informationen rauschen gleichzeitig durchs Netz, führte Weck aus und sah Kupferkabel schnell ans Ende der Leistungsfähigkeit kommen. Was auf Glasfaser nicht zutreffe – hier könnten unbegrenzte Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit passieren. Weshalb auch nicht mit „bis-zu-Geschwindigkeiten“ wie beim Kupfer operiert werde, sondern die angegebenen Mengen im Download- und Uploadbereich garantiert seien.

Hausanschluss ist kostenlos

Wer sich bis zum 31. Juli für Glasfaser entscheidet, für den ist der Hausanschluss kostenlos, danach werden mindestens 750 Euro fällig, warb Weck für möglichst viele Teilnehmer. Wobei, wie er versicherte, bis ins Haus hinein keine Kosten entstehen. Gegraben werde nur auf Gehwegen, Vorgärten würden „unterschossen“, und nach dem Abzug der Bautrupps sei alles wie zuvor, versicherte Weck.

Der Kunde muss lediglich einen Vertrag über 24 Monate abschließen, für den er im günstigsten Fall, bei einer Datenrate von 300 Mbits im Download und 150 im Upload 24,99 Euro in den ersten zwölf Monaten zahlt, 44,99 Euro in den folgenden – knapp 900 Euro in zwei Jahren und damit deutlich billiger als bei den Mitbewerbern. Fernsehen und Telefonie sind optional zubuchbar. Ansonsten, unterstrich Weck, fallen keine Kosten an. Und wer sich für die Deutsche Glasfaser entscheide, für den übernehme das Unternehmen den Wechsel. Ein späterer Rückwechsel sei jederzeit möglich.

Wie Weisbrod bei der späteren Fragerunde anmerkte, seien auch Tarife mit 1000 Mbits möglich, die ihren entsprechenden Preis hätten, doch seien der Basistarif ausreichend und im Vergleich wettbewerbsfähig.

Am Ende forderten Weisbrod und Weck zur Teilnahme am Projekt Glasfaser auf und dazu, kräftig die Werbetrommel dafür zu rühren. Denn wenn bis Ende des Monats die Quote nicht erfüllt ist, schließt sich die Tür zu den 100 Prozent Zukunft.