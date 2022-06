Mit Jonglage in den Urlaub

Reilingen. Die Gemeinde Reilingen läutet seit Jahren die Sommerferien mit einer Veranstaltung in ihrer Mehrzweckhalle ein. Am Donnerstag, 28. Juli, 14 Uhr, ist der Komiker Micha Messermann zu Gast. Mit viel Witz, Interaktion und Artistik nimmt er die Kinder mit auf eine rasante Reise. Hier werden spontaner Sprachwitz, Jonglage und viele Überraschungen zu einem mitreißenden Kinderprogramm verbunden.

In verschiedensten Rollen, beim Zaubern aus Schuhen oder beim Jonglieren mit Gitarren: Immer locker und mit Hilfe der Kinder wählt Micha Messermann aus seinem reichhaltigen Programm die passenden Nummern für seine kleinen und großen Zuschauer aus.

Anmeldefrist läuft

Das diesjährige Ferienprogramm ist seit Samstag, 25. Juni, auf der Gemeindehomepage online. Anmeldungen können ab dieser Woche bis einschließlich Sonntag 10. Juli, im Rathaus-Briefkasten eingeworfen oder persönlich abgegeben werden.

Die Abholung der Ferienpässe im Rathaus, Zimmer 213, ist am Dienstag, 26. Juli, von 9 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 27. Juli, von 8 bis 12 Uhr, und am Donnerstag, 28. Juli, von 8 bis 12 Uhr möglich. Wer nicht persönlich kommen kann, darf gerne auch Freunde oder Verwandte mit der Abholung beauftragen. zg