Mit neugierigem Blick wird die Welt erkundet

Reilingen. Munter, neugierig und voller Lebensfreude springt das kleine Bullenkalb, das gerade etwas älter ist als eine Woche, durch den Stall. Es ist braun und süße kleine Löckchen kringeln sich an seinem Körper und auf seinem Kopf. Das Fell über seinem Gesicht ist Strahlendweiß und in den Augen sieht man seine Wissbegier. Der kleine Bulle findet alles interessant, erkundet eifrig seinen Stall und auch zu den Kühen, die in der angrenzenden Umzäunung stehen, nimmt er immer wieder Kontakt auf. Dabei wird er lächelnd von Carolin Hoffmann beobachtet, die sich über das agile Kälbchen freut, dass als erster Nachwuchs im neuen Jahr bei ihr auf dem Wersauer Hof das Licht der Welt erblickte.

„Am Morgen des 9. Januar gab mir ein Mitarbeiter Bescheid, dass er beim Füttern gesehen hat, dass das Kälbchen auf der Welt ist“, sagte die Agraingenieurin. Dazu ergänzt sie, dass die Mutter des ersten Neujahrskälbchen auch 2021 als erstes Kuh auf dem Wersauer Hof gekalbt hat (wir berichteten) und zwar genau am gleichen Kalendertag wie in diesem Jahr. Ein gelungener und vielversprechender Zufall, denn auch die große Schwester zeigte sich damals mit knapp einer Woche fröhlich als Fotomodel vor der Kamera und hat sich prächtig entwickelt. Sie lebt noch heute im gleichen Stall wie die Mutter und der kleine Bruder.

Auch weitere zeitungsbekannte Genossen leben in dieser Stallgemeinschaft, nämlich „Bernhard“ und „Bianca“. Das Zwillingspärchen, das im Sommer 2020 geboren wurde (wir berichten) und als einzige Rinder auf dem Hof Namen bekommen haben, da eine Zwillingsgeburt bei Kühnen etwas Besonderes ist, nur sehr selten vorkommt. Sie sind, im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Artgenossen, noch etwas kleiner, aber dafür gesund und munter.

Muntere Stallgemeinschaft

Eifrig schmatzen „Bernhard“ und „Bianca“ mit den anderen Kühen um die Wette, wenn sie das selbst gemachte Heu von Carolin Hoffmann vorgelegt bekommen, und fühlen sich sichtbar tierisch wohl in ihrer Wohngemeinschaft. Dabei steht „Bianca“ neben dem ersten Kälbchen aus dem letzten Jahr und sie wirken wie gute Freundinnen. Die Mutter der Zwillinge kaut ebenfalls mit, denn sie braucht nun auch wieder besonders viel Kraft. Sie war die zweite Kuh, die in diesem Jahr gekalbt hat und somit haben „Bernhard“ und „Bianca“ nun einen kleinen Bruder. Dieser ist gerade vier Tage alt und liegt gemütlich in einer Ecke des Stalls und schläft. Als ein lautes Muh, durch den Stall tönt, hebt der kleine Bulle seinen Kopf und als er die Kamera sieht, möchte auch er zeigen, dass er schon sicher auf seinen Beinen stehen kann.

Beide Bullenkälber sind eine Mischung der Rassen Fleckvieh und Limousin. Die Mütter gehören der Schweizer Rasse Fleckvieh an und die Väter zur Rasse Limousin. Auf dem Wersauer Hof findet die Befruchtung der Kühe auf ganz natürliche Art und Weise durch einen Bullen mit dem sogenannten „Natursprung“ statt. Den zwei Kälbchen werden im Laufe des Jahres noch rund 20 weitere folgen, denn jede Kuh auf dem Wersauer Hof, bringt im Jahr meist ein Kalb zur Welt. Bei der Geburt wiegen die Kälbchen zwischen 40 und 45 Kilogramm und sie trinken in der ersten Lebenswoche ausschließlich die Milch aus den prall gefüllten Eutern der Mütter. Ab der zweiten Woche versuchen sie sich dann zusätzlich am Heu.

Nachdem sich die kleinen Bullenkälbchen nun so zuckersüß für die Leser unsere Zeitung präsentiert haben, kuscheln sich beide wieder in das Stroh und ruhen sich aus, um neue Energie zu sammeln. Und vielleicht warten sie auch auf die Geburt neuer Spielgefährten?

