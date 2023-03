Mit Sturm in den Wald

Reilingen. Aus Anlass des „Internationalen Tages des Waldes“ lädt der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) am Dienstag, 21. März, ab 10 Uhr zu einer Waldbegehung ein. Startpunkt ist der Parkplatz des Hundesportvereins südlich von Reilingen, an der Landstraße zwischen Reilingen und Neulußheim. Um diesen leichter zu finden, können Teilnehmer den Code „7GPX+WWG Reilingen“ komplett mit dem Ort in Google Maps oder bei Google eingeben.

Sturm: „Wir werden uns auf Waldwegen bewegen, bitte ziehen Sie daher festes Schuhwerk an und achten Sie bitte, je nach Witterung, auf warme und regenfeste Kleidung.“

Die Leitung der Waldbegehung liegt in den fachkundigen Händen von Bernd Schneble (Leiter Forst BW/Forstbezirk Hardtwald), Volker Böning (unter anderem für Reilingen zuständig) und Martin Borowski (beide ebenfalls Forst BW).

Im Mittelpunkt wird der aktuelle Zustand des Waldes stehen und notwendige Maßnahmen zum Schutz und Erhalt des Waldgebietes für künftige Generationen.

Um Anmeldung unter E-Mail kontakt@andreas-sturm.com oder via den Mobilnummern 01512/5 91 75 13 und 0171/6 80 94 54 wird gebeten. mb