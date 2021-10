Mit vereinten Kräften gegen die Kermesbeere

Reilingen. Im örtlichen Wald fand eine Naturschutzaktion mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern statt, ein Arbeitseinsatz der Aktionsgemeinschaft Hardtwald zur Bekämpfung der Kermesbeere.

Im 3125 Hektar großen Waldschutzgebiet „Schwetzinger Hardt“ befindet sich das größte zusammenhängende Flugsand- und Dünengebiet in Baden-Württemberg. Ein idealer Ort zur Verbreitung der amerikanischen Kermesbeere, die als Neophyt gilt, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktionsgemeinschaft.

Schätzungsweise befinden sich bereits sechs bis 15 Millionen Samen pro Hektar der auffälligen Pflanze im Boden des Schwetzinger Hardt, dies macht eine Eindämmung der Pflanze unmöglich.

Dennoch sei eine gezielte Unterbindung der weiteren Ausbreitung sinnvoll, sind die Helfer überzeugt, weshalb die Aktionsgemeinschaft Hardtwald in mehreren Arbeitseinsätzen die Frucht der Kermesbeere an verschiedenen Standorten des Schwetzinger Hardts beschneidet.

In Absprache mit Revierleiter Gunter Glasbrenner und der Gemeinde fand an der Bürgerbegegnungsstätte eine Aktion statt. Ziel war es, rund um die Bürgerbegegnungsstätte die Frucht der invasiven Art zu beschneiden, um einen weiteren Samenflug zu vermeiden. Teilweise wurde die ganze Pflanze inklusive Rübe ausgegraben. Entsorgt wurden die Pflanzen in einem bereitgestellten Container. Aufgrund der invasiven Ausbreitung darf die Pflanze nicht kompostiert, sondern muss als zu verbrennender Müll entsorgt werden.

Für eine Stärkung aller fleißigen Helfer sorgte Bürgermeister Stefan Weisbrod in Form einer kleinen Vesper. zg