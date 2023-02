Müll wird gesammelt

Reilingen. Achtlos weggeworfenes Papier, Plastikflaschen, Papp-schachteln, Dosen, Kaugummis und Lebensmittelreste oder -verpackungen schaden der Umwelt und verunstalten das Gemeindebild. In einer gemeinsamen Aktion will die Verwaltung das Thema angehen und mit Unterstützung der Vereine, Bürgern sowie allen freiwilligen Helfern die Gemeinde „putzen“.

Am Samstag, 11. März, heißt es von 10 bis 13 Uhr „Ran an die Müllsäcke“ für eine saubere Gemeinde. Nach getaner Arbeit wird ein kleiner Imbiss im Vereinsraum I der Fritz-Mannherz-Hallen gereicht.

Das Gemeindegebiet wird für die Putzaktion in kleinere Abschnitte aufgeteilt und die angemeldeten Gruppen werden jeweils einem Abschnitt zugeteilt. Jede Gruppe erhält vom Bauhof die erforderliche Anzahl Müllsäcke, dann geht es an die Arbeit. Die gefüllten Müllsäcke werden nach der Putzaktion an vereinbarten Stellen durch Mitarbeiter des Bauhofs eingesammelt.

Mitzubringen sind Handschuhe, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Bei Dauerregen oder Schneefall fällt die Putzaktion aus und wird verlegt.

Die Gemeinde freut sich über möglichst viele freiwillige Helfer. Für die Planung werden Interessierte gebeten, sich als Verein, Gruppe oder Einzelperson bis Freitag, 24. Februar, im Bauamt Reilingen bei Ramona Drexler, Telefon 06205/95 22 54, für die Aktion anzumelden.