Musiker freuen sich auf Proben in der Gruppe

Reilingen. Am Freitagabend trafen sich die Mitglieder des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr zur Hauptversammlung in der Fritz-Mannherz-Halle. Wie viele Vereine musste auch der Spielmannszug die Versammlung um einige Monate verschieben und freute sich nun, diese mit dem vorgeschriebenen Abstand, Testung und unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Halle abhalten zu können. Geschäftsführer Jürgen Oechsler freute sich, die Mitglieder nach langer Zeit wieder real vor sich zu sehen.

Da 2020 ab Mitte März alle Auftritte abgesagt wurden und die Übungsstunden nur über die Sommerzeit für rund drei Monate stattfinden konnten, fiel der Jahresbericht von Schriftführer Daniel Wendlik recht kurz aus. Er bezeichnete ihn sogar als „den kürzesten Bericht aller Zeiten“. Aber nichtsdestotrotz rief er die Ereignisse vor Corona noch einmal in Erinnerung. Da der Spielmannzug im Jahr 2020 seinen 95. Geburtstag feiern durfte, wurde der Auftritt beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr zu einem ganz besonderen Erlebnis für die Spielleute und die Zuhörer.

Wahlen zum Vorstand Gewählt wurden Jürgen Oechsler, Geschäftsführer, Daniel Wendlik, Schriftführer und Christian Stalter, Kassier. Beisitzer ist Michael Kief und Kassenprüfer Bernhard Marx.

Das bereits bekannte Stück „Highland Cathedral“ aus dem Repertoire des Spielmannszuges wurde an diesem Abend von einem Dudelsackspieler begleitet und sorgte bei allen Anwesenden für Gänsehautmomente. Auch an Fasching war der Spielmannszug nochmals auf den Straßen der Region unterwegs und kurz danach mussten die Instrumente erst mal verstummen.

Gemeinsam Marsch eingespielt

Pandemiebedingt durften keine Übungsstunden mehr stattfinden. Um aber weiterhin in Übung zu bleiben und auch den Menschen, die sich zu dieser Zeit meist nur virtuell sahen, eine Freude und Aufheiterung zu bescheren, erstellte der Verein ein Musikvideo. Alle Spielleute spielten zuhause den Marsch „Mit Sang und Klang“ und alle Passagen wurden dann zu einem Video zusammengefügt. Dieses Video ist auch weiterhin auf Youtube unter Spielmannszug Reilingen zu finden.

Im Juli durfte dann endlich wieder unter freiem Himmel geübt werden. Dazu trafen sich die Musiker an der Bürgerbegegnungsstätte oder auf dem Schulhof. Als aber das Wetter schlechter und die Abende dunkler wurden, mussten die Übungsstunden Mitte Oktober wieder eingestellt werden. Doch bei der Hauptversammlung erhielten die Mitglieder die freudige Nachricht, dass ab kommenden Freitag wieder gemeinsam auf dem Schulhof geübt werden kann. In der Zwischenzeit fanden aber immer regelmäßig Onlinetreffen mit schönen alten Erinnerungen statt.

Sogar eine gemeinsame Weihnachtsfeier gab es, zu der vorab allen Mitgliedern ein Weihnachtspaket mit Leckereien, Glühwein und Punsch ausgeliefert wurde, um dies bei der virtuellen Weihnachtsfeier zu verzehren. Somit gelang es dem Spielmannzug, den 26 Mitgliedern die Wartezeit auf das Musizieren zu verschönern.

Neben dem Kassenbericht und der Bescheinigung einer einwandfreien Kassenführung durch Bernhard Marx und Mathias Schwärzl standen die Wahlen des Geschäftsführers, des Kassiers, des Schriftführers, eines Beisitzers und eines Kassenprüfers an.

Dank für gute Zusammenarbeit

Als Wahlvorstand fungierte hierbei der stellvertretende Kommandant Michael Malcher, der sich im Namen des gesamten Kommandos beim Spielmannzug für die gute Zusammenarbeit bedankte. Nun ist die Hoffnung groß, dass auch für den Spielmannszug wieder Normalität eintritt und es keine weitere Unterbrechung der Übungsstunden mehr geben wird.