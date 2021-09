Nach einem Jahr Bauzeit fertig

Reilingen. Nach einem Jahr Bauzeit wird das schlüsselfertig errichtete Bauprojekt in der Graf-Zeppelin-Straße 1 an die als Generalübernehmer für die Gemeinde tätige Kommunale Wohnungsbaugesellschaft übergeben. Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus kann am 23. September, zwei Monate früher als erwartet, eingeweiht werden. Die ersten Mieter der sieben Wohnungen ziehen im Folgemonat ein. Sie verfügen alle über entsprechende Bezugsnachweise nach dem Wohnungsbindungsgesetz und kommen damit in den Genuss einer gedeckelten Miethöhe, die dank einer Landesförderung klar unter dem allgemeinen Marktniveau liegt. Die Projektkosten sind auf knapp 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Das Land fördert den sozialen Wohnungsbau mit 663 000 Euro.

Der Innenausbau befindet sich in seinen letzten Zügen, heißt es vonseiten der Gemeinde. Alle Bäder sind raumhoch gefliest und vollständig ausgestattet. Trockenbauer und Maler haben ihre Arbeit bereits abgeschlossen und Elektriker führen gerade die Endmontage aus. Im Treppenhaus glänzt ein hochwertiger Granitbelag und die sichernden Geländer sind angebracht. Ein langlebiges Laminat in Holzoptik gibt dem Boden ein natürliches Erscheinungsbild. Die Eingangstür aus Aluminium ist eingebaut.

Bis zum Einweihungstermin sollen auch die Außenbereichsflächen mit einem hellgrauen Verbundsteinpflaster befestigt, die Terrasse im Erdgeschoss und acht Stellflächen sowie ein überdachter Fahrradabstellplatz angelegt sein. jd