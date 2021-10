Nach Unfall mit drei Beteiligten: 56-Jährige leicht verletzt

Reilingen. Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen der Tank- und Rastanlage Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn ist es am Samstagmorgen auf der BAB 6 gegen 9.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf einer Länge von bis zu sieben Kilometern gekommen (wir berichteten). Ersten Ermittlungen zufolge war die 19-jährige Fahrerin eines PKW Audi, augenscheinlich aufgrund mangelnder Fahrbahnbeobachtung am Stauende, auf den vor ihr abbremsenden PKW Audi eines 73-jährigen PKW-Fahrers aufgefahren und hatte diesen auf den bereits auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stehenden PKW Mercedes einer 54-jährigen Fahrerin aufgeschoben. Durch den Aufprall erlitt eine 56-jährige Mitfahrerin im mittleren PKW Audi laut Angaben der Polizei leichte Verletzungen in Form von Prellungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Alle drei am Unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme von Abschleppdiensten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem die Unfallstelle gegen 11 Uhr wieder komplett freigegeben werden konnte, hatte sich der Verkehr kurze Zeit später wieder normalisiert.