Reilingen. Seit Anfang Februar wird das Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ bei der Gruppe Wüstenhasen in der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Hasen“ praktiziert. Vorab wurden gemeinsam mit den Kindern alle Spielsachen im Gruppenraum weggeräumt und über die Eltern Materialien wie Kartons, Marmeladengläser, Kronkorken und vieles mehr gesammelt.

Durch das Wegfallen der klassischen Spielmaterialien soll die Fantasie der Kinder angeregt werden und sollen sie Ideen entwickeln, wie sie sich selbst beschäftigen können. Am Anfang wurde das Material getestet und zweckentfremdet, vor allem im allseits beliebten Rollenspiel.

Das Selbstbewusstsein wird gestärkt, indem die Kinder eigene Stärken und Schwächen kennenlernen, stolz auf Prozesse und Erfindungen sind und Frustration im Umgang mit den Alltags- und Naturmaterialien erproben. So zeichnen sich beispielsweise die Abc-Hasen einen Plan, was sie bauen möchten und was dafür benötigt wird und setzen diesen dann um. Bei Rückschlägen müssen die Pläne überdacht und umgestaltet werden.

Mit dem Projekt wird außerdem der sorgfältige Umgang mit Spielsachen gefördert, sodass eine neue Wertschätzung für das Eigentum jedes Einzelnen entsteht. Denn „man muss sich echt anstrengen, was zu basteln“ (Zitat eines fünfjährigen Wüstenhasenmädchens) und geht deshalb achtsamer mit selbst Hergestelltem um.

Mehrwert von Joghurtbechern

Darüber hinaus wird Umweltbewusstsein geschaffen, indem die Kinder den Aufwand von Ressourcen erleben. So basteln die Kinder gerade viel mit Dingen, die sonst im Müll landen würden und entdecken den Mehrwert von Joghurtbechern und Ähnlichem.

Anfangs musste ein Umdenken stattfinden und die Kinder mussten sich erst in ihren „neuen Gruppenraum“ einfinden. Nach einer Phase des Ankommens und Ausprobierens, die auch die Dynamik der Gruppe beeinflusste, gewöhnen sich die Wüstenhasen langsam an die Situation und haben jeden Tag neue, kreative Ideen.

So wurden mittlerweile selbst gemalte Memories und selbst erfundene Brettspiele gebastelt und ein Fußballstadion aus einer leeren Traubenschale hergestellt. Im Nebenraum, der früher das Bauzimmer war, wurden aus großen Kartons Häuser gebaut, die unter anderem „gestrichen“ und mit Hausnummern und Namen der Bewohner versehen wurden und aus Toilettenpapierrollen und Eierkartons wurden unter anderem Prinzessinnenschlösser gebaut. zg