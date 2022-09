Nachwuchskicker beweisen ihr Können

Reilingen. Die Jugendabteilung des Sportclubs 08 Reilingen richtete ihr beliebtes Fußball-Sommercamps aus. Die Plätze waren, wie schon beim letzten Mal, heiß begehrt und innerhalb weniger Wochen vollständig vergeben, schreibt der Verein in einer Mitteilung. So drehte sich für insgesamt 51 Kinder alles um das Thema passen, dribbeln und kicken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Nachwuchskicker ging es am vergangenen Mittwoch dann endlich los. Das Trainerteam um Christina Nachtmann, Kristina und Leonie Höschele, Alexandra Michalakidis, Sabine Grabowski, Andreas Müller, Kiriakos Michalakidis, Peter Kühnle und Markus Harder begrüßte den Nachwuchs sowie deren Eltern. Nach der Verteilung der Camp-Shirts und Trinkflaschen wurden die Mädchen und Jungen in altersgerechte Gruppen eingeteilt. Neben der neuen Mega-Torwand und dem Speed- und Schussradar, der Abnahme des Paule Schnupperabzeichens sowie des DFB-Fußball-Abzeichens standen an drei Tagen weitere zahlreiche Übungs- und Spielformen für Groß und Klein auf dem Programm. Am letzten Tag konnten die Kinder dann ihr ganzes Können unter den Augen vieler Eltern und Angehörigen unter Beweis stellen.

Bei der abschließenden Siegerehrung mit dem Maskottchen „SCotty“ bekamen alle Kinder noch ihre wohlverdienten Urkunden und Medaillen überreicht.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Das Duell der Enttäuschten – sowie der Spielertrainer Gollner und Heck Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Oftersheimer Reserve siegt weiter Mehr erfahren

Abschließend ließ Thomas Plautz, Standortleiter der Firma Schaumaplast in Reilingen es sich nicht nehmen, persönlich die gesponserte Mega-Torwand offiziell der SC 08-Jugend zu übergeben und diese auch direkt mit den Kindern einzuweihen, heißt es abschließend seitens des Vereins. zg