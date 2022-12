Reilingen. Der Pulsschlag bei den Freunden närrischen Treibens steigt. In gut drei Wochen wird sich in der Gemeinde der närrische Nachtumzug in Bewegung setzen. Am Freitag, 20. Januar, wird die Gemeinde ab 19.11 Uhr zum Treffpunkt für Narren aus der ganzen Region. Ob die Clowns des Turnerbunds wieder mit von der Partie sind – unsere Fotografin erwischte sie beim dritten närrischen Umzug – ist nicht bekannt, aber dass Tausende von Menschen dabei sind beim närrischen Treiben, ist gewiss. / aw

