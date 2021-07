Naturschützer ziehen Bilanz

Reilingen/Hockenheim. Nachdem die letztjährige Jahreshauptversammlung des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Ortsverband Hockenheimer Rheinebene, Corona-bedingt ausfallen musste, lassen die derzeitigen Inzidenzen eine Durchführung zu. Dementsprechend umfasst die diesjährige Jahreshauptversammlung die beiden letzten Rechnungsjahre.

Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, 21. Juli, 19 Uhr, statt. Versammlungsort ist das Café „Middedrin“ in Reilingen, Schulstraße 18. Bei schönem Wetter wird die Versammlung im Außenbereich des Cafés stattfinden. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Rückblick auf die Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren, die Corona-bedingt möglich waren. Mitglieder, Förderer und interessierte Gäste sind willkommen. zg