Neue Initiative der Hockenheimer Seelsorgeeinheit

Reilingen/Hockenheim. Wie würde wohl eine Kirche aussehen, in der es Pippi Langstrumpf gefällt? Ganz sicher frech, wild und wundervoll. Kirche Kunterbunt lässt sich von dieser Idee inspirieren und lädt Kinder dazu ein, ein Teil dieser kunterbunten Gemeinschaft zu sein. Die Kirche Kunterbunt ist eine Initiative der Seelsorgeeinheit Hockenheim, die am Sonntag, 23. April, in Reilingen an den Start geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kirche Kunterbunt wandert durch die Seelsorgeeinheit, steht jedes Mal unter einem anderen Motto, das in den einzelnen Stationen vor Ort aufgegriffen wird. Am Sonntag, 23. April, lautet das Motto „ein Gott, der dich sieht“.

Den Kindern werden viele Möglichkeiten für besondere Gespräche eröffnet. Mit einem Willkommen wird in die Aktivzeit gestartet. Durch kreative, praktische Aktivitäten entdeckt die Kinder gemeinsam die biblischen Geschichten. Sie haben die Möglichkeit miteinander zu forschen, zu lachen und sich auszutauschen. Nach gut 45 Minuten geht die Aktiv- in die Feierzeit über, denn Kirche Kunterbunt hat eine klare Mitte – Jesus.

Mehr zum Thema Ökumene Kinderbibelwochenende in Reilingen mit Schatzsuchen Mehr erfahren Tennisverein Werbung für weißen Sport Mehr erfahren

In der Feierzeit machen sich die Teilnehmer die Gegenwart Gottes bewusst. Mal ganz besinnlich, mal fröhlich feiernd. Auch die Stationen der Aktivzeit werden hier nochmals zu einer Botschaft gebündelt.

Eine fröhliche Tischgemeinschaft ist ein Zeichen der Urchristen und daran will die Kirche Kunterbunt anschließen, weshalb zu ihr ein gemeinsames Essen gehört.

Die erste Kirche Kunterbunt mit dem Thema „Du siehst mich!“ findet am Sonntag, 23. April, 10.30 Uhr, im Wendelinushaus in Reilingen, Hauptstraße 72, statt.

Für eine bessere Planung des Essens und der Materialien bitten die Organisatoren um Anmeldung per E-Mail an christine.mallek@seelsorgeeinheit-hockenheim.de oder über die Homepage https://seelsorgeeinheit-hockenheim.de/kirche-kunterbunt.