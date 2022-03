Nistkastenprojekt geht in zehntes Jahr

Reilingen. Vögel leben in unterschiedlichsten Lebensräumen. Allen gemeinsam ist, dass sie einen Platz für ihre Brut benötigen. Manche legen ihre Eier einfach auf den Boden. Andere wiederum bauen ein Nest, das vor Fressfeinden schützt und die Jungvögel warm hält. Viele der in der Region heimischen Vögel finden in der ausgeräumten Natur allerdings immer weniger geeignete Nistplätze.

Herbert Nehiba, den Reilingern bekannt als Hausmeister der kommunalen Kindergärten, stemmt sich seit nunmehr zehn Jahren gegen diese, die Artenvielfalt schädigende Entwicklung, und sorgt an vielen Stellen im Ortsgebiet für künstlichen Ersatz.

Hoch hinaus muss Herbert Nehiba, wenn er im Frühjahr die Nistkästen auf der Gemar-kung der Gemeinde inspiziert. © Dufrin

Auf die stolze Zahl von 150 Nisthilfen kommt mittlerweile der von ihm betreute Vogelhausbestand. Allesamt sind sie mit einer eigenen Plakette gekennzeichnet und fortlaufend nummeriert. Nicht fehlen darf eine umfängliche, digitale Dokumentation.

Die für unterschiedliche Vogelarten ausgelegten Behausungen sind beispielsweise bei der Bürgerbegegnungsstätte, am Friedhof, Bürgerpark oder im Schul- und Hallenumfeld anzutreffen. Allein rund um den Reilinger See gibt es mehr als 30 Nistkästen, und auch an Straßenbäumen, wie am Burgweg sind Brutstätten vorzufinden. Weitere 50 Nistkästen sollen bis Ostern dazukommen.

Frühjahrsputz steht an

Seit Mitte Februar ist Nehiba damit beschäftigt, in seiner Freizeit die akribisch geführten Bestandslisten sukzessive abzuarbeiten. Denn vor dem bald einsetzenden Brutgeschäft brauchen die Nistkästen einen gründlichen Frühjahrsputz. „Damit sichern wir einen zügigen Neubezug und sorgen zugleich für gesunden Nachwuchs“, erklärt der passionierte Hobby-Ornithologe.

Denn in den Nistkästen haben sich über die Wintermonate Parasiten, wie Zecken, Milben und Flöhe breitgemacht. Zu entfernen sind auch die alten Nestgelege diverser Kleintiere, die sich dort einquartiert haben. Mit Messer, Spachtel und Handfeger ausgestattet, nimmt Nehiba jede einzelne Behausung in Augenschein.

Mit der alljährlichen Reinigungsaktion verbunden ist auch eine Belegungskontrolle, deren Ergebnis selbstverständlich festgehalten wird. So lassen sich das jährliche Brutverhalten und die Vogelpopulation studieren.

Bei seiner zeitaufwendigen, ehrenamtlichen Tätigkeit wird Nehiba von seinem Arbeitgeber, der Gemeinde Reilingen, umfänglich unterstützt. Sie stellt das Fahrzeug und das notwendige Reinigungszubehör. Von ihr finanziert wird auch die Anschaffung neuer Nistmöglichkeiten. jd