Reilingen. Fragen zur Ortskernsanierung, insbesondere zu Fördermöglichkeiten, können in der Sanierungssprechstunde an diesem Freitag, 26. März, ab 14.30 Uhr, mit Sanierungsbetreuer Norbert Geissel kostenlos erörtert werden. Die Beratung erfolgt telefonisch oder per E-Mail. Interessenten melden sich im Bauamt, Petra Brandenburger, Telefon 06205/95 22 53, E-Mail petra.brandenburger@reilingen.de, an.

