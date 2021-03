Reilingen. Der Landtagskandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann, lud Vertreter aus Landwirtschaft und Naturschutz zum Dialog unter dem Motto „Für Bienen und Bauern, für eine Landwirtschaft der Zukunft“ auf den Wersauer Hof. Mit von der Partie waren der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Wolfgang Guckert und der Landesgeschäftsführer des Anbauverbandes Bioland, Dr. Christian Eichert.

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ , war in der Bevölkerung sehr populär gewesen. Doch bei vielen Landwirten hatte es wegen weitreichender Forderungen große Bedenken hinsichtlich der für sie sich daraus eventuell ergebenden Auflagen ausgelöst. Dieses war der Diskussion zwischen allen Beteiligten und Betroffenen mit der Landesregierung, die schließlich zur Verabschiedung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes geführt hat, vorausgegangen.

Von den Grünen wird das Gesetzespaket als „Meilenstein“ gefeiert, sieht es doch unter anderem vor, dass der Anteil der ökologischen Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 auf 30 bis 40 Prozent erhöht und der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln um 40 bis 50 Prozent im gleichen Zeitraum reduziert wird. Das Biodiversitätsstärkungsgesetz soll die Bedürfnisse der Landwirte und Naturschutz vereinen, doch neben viel Zuspruch gibt es auch jede Menge Kritik seitens der Betroffenen, denn was den einen zum Teil noch nicht weit genug geht, ist den anderen zu viel an Auflagen.

Dennoch entwickelte sich eine durchaus fruchtbare Diskussion unter den im Durchschnitt 40 Teilnehmern, bei der nicht nur Meinungsverschiedenheiten, sondern auch Gemeinsamkeiten deutlich wurden. Noch vor dem Video-Meeting hatte Dr. Andre Baumann auf seiner Website betont: „Die Versöhnung von Landwirtschaft und Naturschutz ist mir ein besonderes Anliegen“, was er auch immer wieder im Laufe der fast zweistündigen Veranstaltung unterstrich. Zur Begrüßung scherzte er „Ohne den Wersauer Biohof, auf dem ich mich gerade befinde, hätte ich keinen Weihnachtsbraten gehabt, insofern vielen Dank an Carolin Hoffmann“, um gleich ernst zu ergänzen: „Man muss nicht nur Regionalität predigen, sondern auch essen, damit Biolandwirtschaft funktioniert.“

Der Politiker zeigte Verständnis für die Situation der Landwirte. So müsse nicht nur die Hofnachfolge gesichert sein, sondern auch Geld verdient werden, weshalb es nicht zu viele Auflagen geben dürfe: „Wenn der Bauer abends vom Traktor steigt, kann es nicht sein, dass er noch die halbe Nacht am Computer sitzen muss, weil die Bürokratie ihn dazu zwingt“. Das Biodiversitätsstärkungsgesetzes lobte er als guten Kompromiss, bei dem jedoch nicht alle Forderungen der Naturschützer hätten erfüllt werden können.

„Die Ideologie rausnehmen“

Wolfgang Guckert vertrat energisch die Position der Landwirte, unterstreicht die Bereitschaft mitzuwirken, aber machte auch keinen Hehl aus dem Unmut vieler seiner Kollegen über immer mehr Auflagen, die Bedenken hinsichtlich der gesetzlichen Forderungen und darüber, dass der Bauer quasi als Prügelknabe diene: „Da muss Ideologie rausgenommen werden und wir müssen weg davon alles entweder schwarz oder weiß zu sehen.“ Es könne doch nicht sein, dass die Landwirte schon so viele Auflagen erfüllten und dennoch immer wieder Hunderte von Hektar wegfielen, auch wegen dem hohen Flächenverbrauch für die Baubranche. Beim Wegfall vieler „Wirkstoffe“, sprich Pestizide, stießen bald nicht nur konventionelle, sondern auch die Biohöfe an ihre Grenzen, so der Bauernvertreter.

Leicht irritiert moderierte Dr. Andre Baumann dennoch souverän weiter und erteilte Dr. Christian Eichert das Wort, der für die Biobauern seines Verbandes sprach, dem nach eigenen Angaben weit über 8000 Mitglieder angehören: „Ich bin froh über das neue Gesetz. Uns ist wichtig, dass die Änderungen marktgetrieben passieren. Damit meine ich, dass die heimischen Produkte nach vorne geschoben werden müssen. Es sollte zum Beispiel keine Bundesgartenschau mehr veranstaltet werden, bei der nicht heimische Produkte eine große Rolle spielen und eine Bioquote sollte es auch geben. Wir brauchen den Handel und die Konsumenten mit ihm Boot“, schlug Dr. Eichert vor.

Dr. Andre Baumann unterstrich: „Ich freue mich, in den Dialog mit allen Seiten zu treten. Es ist auch die Politik, die tätig werden muss, um die Bauern zu beraten und zu begleiten. Die Landwirte müssen sich auf die Politik verlassen können.“ Wenn ein Bauer einen hohen Kredit aufnehme, um einen neuen Stall zu bauen, könnten nicht „andauernd neue Regeln kommen“, die eventuell die Abzahlung gefährden, so der Grüne. Es bräuchte eine Art Gesellschaftsvertrag, denn die Landwirte wollten nicht mehr am Pranger stehen und Anerkennung ihrer Arbeit. Doch er nahm auch die Verbraucher in die Pflicht: „Viele, die sagen, ihnen liegt das Tierwohl am Herzen, entscheiden sich an der Fleischtheke dann doch für das Billigste.“

Teil des Problems und der Lösung

Zu einem weiteren Rundumschlag setzte Landwirt Joachim Erny an, der, auch wenn er sich thematisch etwas entfernte, so ein gutes Bild des Landwirt-Unmutes vermittelte und dabei kaum zu stoppen war. So teilte der Kollerinsel-Bauer mit: „Die Biene ist immer im Vordergrund – und was ist mit der Varroa-Milbe? Sorgt die nicht auch für viel Rückgang des Bestandes? Auch Biobetriebe nutzen Pflanzenschutzmittel, nicht nur wir, aber im Gegensatz zu Nicht-Landwirten, haben wir auf diesem Gebiet ein hohes Fachwissen und machen es bewusst und nie zu viel, denn die Mittel kosten Geld. Wir sind immer die Bösen. Von den Menschenmassen, die sich gerade wegen Corona auf den Äckern tummeln und dir blöd antworten, wenn sie im Weg stehen, ganz zu schweigen.“

Alles Aussagen, die sein Kollege Guckert bestätigte und ergänzte: „Und dann wird da noch auf uns von allen Seiten eingedroschen. Wir wissen dass wir Teil des Problems sind, aber auch der Lösung. Das darf nicht vergessen werden.“

Kein Spielzeug für Hunde

Andre Baumann, der Ernys Hof kennt, betonte: „Schafe und Rinder sind kein Spielzeug für Hunde und Äcker sind kein Hundeklo“. Durch ein früheres Projekt „Lerchenfenster“ wären Schilder aufgestellt worden, wodurch mehr Hundebesitzer ihre Vierbeiner angeleint hätten. Das sei ein gutes Beispiel für funktionierende Zusammenarbeit zwischen Naturschützern und Landwirten, betonte der Landtagskandidat.

Auf einen weiteren Aspekt des Bienen- und Insektenschutzes wies der vom Bodensee zugeschaltete Obstbauer mit kontrolliertem integrierten Anbau, Thomas Romer hin: „Man darf den Einfluss der Pflanzenschutzmittel auf das Insektensterben nicht überschätzten. Sehr wichtig ist auch, ob Futter da ist und ein gutes Habitat. Das Biodiversitätsgesetz ist die richtige Richtung, aber eventuell nicht die Lösung“ so Thomas Romer, der darauf hinwies, dass bei einem Habitat-Modellprojekt, an dem er beteiligt gewesen sei, rund 24 Wildbienenarten zu finden waren, darunter vier auf der Roten Liste der besonders gefährdeten. Auch müsse man an den Schulen mehr Wert auf landwirtschaftliche Themen legen.

Dr. Christian Eichert forderte sogar: „Es muss einen verpflichtende Schulwoche auf dem Bauernhof eingeführt werden. Den Menschen muss wieder bewusst werden, wo ihre Nahrungsmittel her kommen.“ Nach mehreren lebhaften Beiträgen fanden auch Dr. Christian Eichert und Wolfgang Guckert zusammen, als es darum ging, dass jedes Jahr riesige Flächen verbaut würden und die Ersten, die Land weggenommen bekommen würden, wären die Bauern.