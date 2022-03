Reilingen. Das ökumenische Vorbereitungsteam des Weltgebetstags der Frauen lädt am Freitag, 4. März, 17 Uhr, in die katholische Kirche St. Wendelin ein. Nachdem die Kirchengemeinden im vergangenen Jahr lediglich zu einem Videogottesdienst einladen konnten, soll in diesem Jahr wieder gemeinsam in der Kirche gefeiert werden.

Während des Gottesdienstes müssen Besucher eine FFP2-Maske tragen. Weitere Zugangsbeschränkungen gibt es nicht. zg

