  Ökumenischer Osterweg beginnt

Reilingen. Da Ostern nicht wie gewohnt in den Gottesdiensten gefeiert werden kann, haben evangelische und katholische Kirchengemeinde gemeinsam ab Sonntag, 7. März, ein spannendes Projekt gestartet – einen Osterweg. Der Weg führt mit zehn Stationen durch die ganze Spargelgemeinde und lädt die Menschen allen Alters zum Mitmachen, Innehalten und Entdecken ein. Bis zum Osterfest können dann alle Interessierten auf den Spuren Jesu durch das schöne Reilingen pilgern und dabei bestimmt einiges lernen und erleben. Der Osterweg begleitet die Christen so in den wichtigsten Wochen des Kirchenjahres.

Die Stationen des Osterweges

Station 1: Kindergarten St. Anna, Johann-Strauß-Straße, Einzug in Jerusalem.

Station 2: Kreuzbäcker, Hauptstraße, Das letzte Abendmahl.

Station 3: Wendelinushaus bei der katholischen Kirche, Fußwaschung.

Station 4: Katholische Kirche, Beten im Garten Gethsemane.

Station 5: Evangelische Kirche, Garten Gethsemane, Verrat und Verhaftung.

Station 6: Kindergarten St. Josef, Schulstraße, Die Verleugnung.

Station 7: Evangelisches Lutherhaus, Die Verurteilung.

Station 8: Kindergarten Oberlin, Wilhelmstraße, Die Verspottung und Kreuzigung.

Station 9: Kreuz am Achat Hotel, Hockenheimer Straße, Sterben.

Station 10: Kreuz am Friedhof, Die Auferstehung.