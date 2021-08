Ohne Zwang hält sich niemand an die geltenden Geschwindigkeitsregeln

Reilingen. Einig waren sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses in dessen jüngster Sitzung, gleich zwei verkehrsberuhigte Bereiche auszuweisen, nämlich für die Ortsstraßen Am Dorfgraben und Martin-Luther-Weg. Sie sind beide niveaugleich ausgebaut und erfüllen nach dem Befinden des Ratsgremiums auch konzeptionell alle Voraussetzungen, wie sie in einer Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung angeführt sind.

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses fehlt noch eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung durch die Große Kreisstadt Hockenheim als zuständige Verkehrsbehörde. Künftig sollen für diese Ortsstraßen damit folgende Einschränkungen gelten: Schrittgeschwindigkeit, Fußgänger können ganze Straßenbreite nutzen, Kinderspielen ist überall erlaubt und Parken nur innerhalb gekennzeichneter Flächen gestattet.

Tempolimit wird missachtet

Mit der Straße Am Dorfgraben werden Hauptstraße und Kleiner Hertenweg verbunden. Bislang besteht dort ein generelles Durchfahrtsverbot mit Zusatz „Anlieger frei“, was nach dem Eindruck der Anwohner ständig und zumeist noch mit überhöhter Geschwindigkeit missachtet wird. Da ein Gehweg nicht vorhanden ist, sind die Kinder der dort wohnenden Familien besonders gefährdet.

Es war deshalb ausdrücklicher Wunsch der Beschwerdeführer, das ihre Wohnstraße als „verkehrsberuhigter Bereich“ ausgewiesen wird, wie das schon im Bebauungsplan „Ortskern – Kattunisches Eck“ festgesetzt worden sei.

Der „Martin-Luther-Weg“ ist im Bebauungsplan „Am Rathaus“ als Mischverkehrsfläche ausgewiesen. Im Verlauf der Ortsstraße wird auf Verkehrsschilder verzichtet. Eine gemeinsame Nutzung der Straßenbreite durch alle Verkehrsteilnehmer bei gegenseitiger Rücksichtnahme ist das Ziel. Allerdings soll dieses Prinzip nach dem Eindruck der Anwohner so nicht funktionieren. Autofahrer würden selbst im Begegnungsverkehr mit Fußgängern oder Fahrradfahrern das Tempo nicht reduzieren und teils auch schneller als die maximal zulässigen 30 Stundenkilometer unterwegs sein.

Auch hier sehen sich die Anwohnerfamilien besonderen Gefahrensituationen ausgesetzt, da sie von ihrem Grundstück aus direkt die Straße betreten. Sie setzen sich deshalb mehrheitlich dafür ein, ihre Wohnstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln. jd