Reilingen. Ausgeräumte Schaufenster und verrammelte Eingangstüren: In immer mehr Gemeinden und Stadtzentren hinterlassen die Corona-Krise und der Siegeszug des Onlinehandels mittlerweile unübersehbare Spuren. Bis zu 50 000 Geschäften könnte in der aktuellen Krise das Aus drohen, befürchtet der Handelsverband Deutschland, so eine aktuelle Pressemeldung. Insbesondere der Modehandel steht vor einem Aderlass, der die Zentren für immer verändern wird.

Dank vielfältiger, auch unkonventioneller Ansätze ist es allerdings in den zurückliegenden Jahren gelungen, die innerörtlichen Versorgungsstrukturen in Reilingen stabil zu halten. Unübersehbar sind die städtebaulichen Veränderungen, die mit einer langjährigen Dorfentwicklung und immer noch aktiven Ortskernsanierung eingetreten sind.

Erinnert sei beispielsweise an den unter kommunaler Initiative mitten in der Gemeinde errichteten Einkaufsmarkt und die damit geschaffene Möglichkeit, einen Vollversorger mit Zukunftsperspektive im Ortszentrum zu halten. Die Erfolgsgeschichte findet mit einem geplanten Anbau ihre Fortsetzung, mit dem sich die Verkaufsfläche auf rund 1600 Quadratmeter erhöhen wird. Die ausgewogene, kleinteilige Mischung ist die Stärke des Ortszentrums. Sie macht den alten Ortsteil für das Wohnen attraktiv.

Trotz aller Stabilität bleibt auch eine kleine Gemeinde wie Reilingen von Leerständen gewerblicher Immobilien nicht verschont, wenn auch in überschaubarem Umfang. Und es gibt immer wieder Lichtblicke. Für zwei in der Hauptstraße seit längerem leerstehende Ladengeschäfte haben sich neue Nutzer gefunden. In die Erdgeschossräume des im Herbst 2017 aufgegebenen Bau- und Heimwerkermarktes in der Hauptstraße 79 will eine Kampfsportschule einziehen. Handwerker sind gerade dabei, die Voraussetzungen zu schaffen.

Kiosk wird zum Café

Direkt gegenüber in dem Anwesen der Hauptstraße 64 befand sich bis 2012 ein Antiquitätengeschäft. Hier will sich demnächst ein Kosmetiksalon niederlassen. Im Unterdorf wird gerade die seit elf Jahren leerstehende, knapp 250 Jahre alte Bausubstanz des Gasthauses „Zum Engel“ vor dem Verfall gerettet. Ganz in der Nähe macht ein Umbau im sogenannten „Kattunischen Eck“ Fortschritte, womit der frühere Kiosk in ein Café umgewandelt werden soll.

„Wir wollen auch in Zukunft ein lebendiges Dorf bleiben, das seinen ursprünglichen Charakter und seine Attraktivität bewahrt“, betont Bürgermeister Stefan Weisbrod. Umso mehr freue er sich über das private Engagement, das der Gemeinde eine positive Entwicklung beschere.