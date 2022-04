Ostermarkt und Frühlingsfest: Rummelplatz für die Kinder

Reilingen. Nach längerer, Corona-bedingter Pause findet von Samstag, 2. April, bis Dienstag, 5. April, das Frühlingsfest bei den Fritz-Mannherz-Hallen statt. Vor allem die jüngeren Besucher werden an dem Angebot auf dem Rummelplatz ihre helle Freude haben. Die Familie Traber hat einmal mehr ein kunterbuntes Angebot zusammengestellt.

Auf die seit Generationen beliebten „Boxautos“ im Auto-Scooter wird ebenso wenig verzichtet, wie auf das Kinderkarussell „Kindertraum“ für die kleinen Besucher. Und, wie es sich für einen echten Rummelplatz gehört, dürfen auch Ball- und Pfeilwurfbuden oder die lustige Angelei nicht fehlen.

Abgerundet wird das vielfältige Angebot mit weiteren Ständen, darunter süße Leckereien, wie Crêpes und der Zuckerwagen, ebenso wie der beliebte Imbisswagen.

Das Festwochenende schließt am Dienstag, 5. April, mit einem Familientag. Versüßt wird der Festausklang mit ermäßigten Fahrpreisen auf dem Rummelplatz.

Am Sonntag, 3. April, lädt als zusätzliches Highlight der traditionelle Ostermarkt des Vereins „Freunde Reilinger Geschichte“ in die Fritz-Mannherz-Mehrzweckhallen ein. Dort lockt eine Cafeteria mit reichhaltigen Angeboten an Kaffee und Kuchen und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Zusätzlich können sich interessierte Bürger an einem Infostand der Kliba über die Reilinger Solarinitiative beraten lassen.

Verkaufsoffener Sonntag

Aufgrund der vom Gemeinderat erlassenen Satzung dürfen die Verkaufsstellen in der Gemeinde am Sonntag, 3. April, aus Anlass des Frühlingsfestes in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. zg

