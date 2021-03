Reilingen. Eigentlich hatten sich alle darauf gefreut, nach vielen Wochen wieder gemeinsam Präsenzgottesdienste zu feiern. Aber aufgrund der beunruhigenden Situation in der Corona-Pandemie hat der evangelische Kirchengemeinderat am Freitag, 26. März, schweren Herzens entschieden, auf die geplanten Präsenzgottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag zu verzichten und stattdessen alle Kar- und Ostergottesdienste online zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Mit dem Verzicht auf Präsenzgottesdienste kommt die Kirchengemeinde der Bitte des Ministerpräsidenten nach, der am Mittwoch Kirchen und Religionsgemeinschaften dazu aufrief, zu prüfen, wo nach Möglichkeit auf Präsenzgottesdienste an den Feiertagen verzichtet werden und Gottesdienste verstärkt in medialen Formaten angeboten werden können. Damit würden die Kirchen und Religionsgemeinschaften erneut einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus leisten.

Live-Stream via Zoom

Gemeinsam gefeiert wird dennoch. Am Gründonnerstag, 1. April, 19 Uhr, am Karfreitag und am Ostersonntag um 10 Uhr ist nun jeweils ein Gottesdienst als Live-Stream via Zoom geplant, bereits am Palmsonntag und am Ostermontag stellt die Kirchengemeinde – wie in den Wochen zuvor – Videogottesdienste zum Mitfeiern bereit.

Als Ort der Andacht und des Gebets ist die evangelische Kirche in Reilingen von Karfreitag bis Ostersonntag nachmittags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch die Stationen des ökumenischen Osterwegs in Reilingen sind noch bis Ostermontag rund um die Uhr begehbar. zg