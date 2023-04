Osterweg ist aufgebaut

Reilingen. Vielleicht haben ihn schon einige entdeckt – den ökumenischen Osterweg in Reilingen. Wie in den vergangenen Jahren begleitet und führt er Kinder und Erwachsene durch die Geschichte Jesu. Beginnend mit dem Einzug in Jerusalem, bis hin zur Auferstehung. Quer durch die Gemeinde sind verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die Bibeltexte zu den jeweiligen Ereignissen zu finden sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu gibt es Geschichten, Ausmalbilder, Rätsel und Mitmachaktionen zum Suchen und Spielen. Dabei gilt es, die richtigen Lösungsbuchstaben zu ermitteln. Am Ende aneinandergereiht, ergeben sie das Lösungswort, mit dem sich die Kinder beim „Kreuzbäcker“ ein leckeres Gebäckstück abholden dürfen.

Gerade jetzt, da Ostern direkt vor der Türe steht und der Palmsonntag mit dem Einzug in Jerusalem gefeiert wurde, ist der ökumenische Osterweg eine Reise durch die Ereignisse, die Jesu in den letzten Tagen vor seinem Tod erlebte. Natürlich wird am Ende Auferstehung gefeiert. Die Stationen des Osterweges sind noch bis Freitag, 14. April, vorhanden.

Mehr zum Thema Schutzengelkirche Palmsonntag als feierlicher Auftakt der Karwoche Mehr erfahren

Aufgebaut und vorbereitet wurde der Osterweg vom ökumenischen Team mit Silvia Kief, Nadine Bikowski, Marie Müller, Gabi Anweiler, Helge Hoffmann und Pfarrerin Eva Leonhardt. kd

Die Stationen des Osterweges:

Station 1 – Oberlin-Kindergarten; Einzug in Jerusalem.

Station 2 – St.-Anna-Kindergarten; Salbung in Betanien.

Station 3 – Kreuzbäcker; Das letzte Abendmahl.

Station 4 – Katholische Kirche; Garten Gethsemane.

Station 5 – evangelische Kirche; Verrat/Verhaftung.

Station 6 – Joseph-Kindergarten; Verurteilung.

Station 7 – evangelisches Lutherhaus; Verspottung.

Station 8 – Kindergarten „Kleine Hasen“; Kreuzigung.

Station 9 – Friedhof; Auferstehung.