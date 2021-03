Reilingen. Der Friedhof mit seiner zunehmend parkähnlichen Struktur wird von den Angehörigen der Verstorbenen sehr geschätzt. Sein gepflegtes Erscheinungsbild haben die Gemeindegärtner Peter Buligin und Ralf Krauth zu verantworten, die sich fachkundig um die Kultivierung des öffentlichen Grüns kümmern.

Die Hecken und Rasenflächen, aber auch die Bepflanzung und die Blumenarrangements auf den über 2200 Grabstätten beanspruchen in der Wachstumsphase und insbesondere während der trockenen Sommermonate viel Wasser. Jährlich müssen seither durchschnittlich rund 5000 Kubikmeter Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz bezogen werden. Bei einem Kubikmeterpreis von 1,45 Euro ergibt das einen jährlichen Kostenaufwand von 7250 Euro. Eine Ausgabe, die sich auf den ohnehin defizitären Deckungsgrad des als sogenannte „kostenrechnende Einrichtung“ geführten kommunalen Friedhofs auswirkt.

Als kostensparende Alternative hat die Gemeinde im Vorjahr einen Filterrohrbrunnen bis in 20 Meter Tiefe bohren lassen. Dieser Tage wurde die Pumpentechnik in den 1,50 Meter breiten und 2,60 Meter tiefen Brunnenschacht installiert. Das geförderte Grundwasser wird mit einem Druck von fünf bar in das mittlerweile separierte Leitungsnetz des Friedhofs eingespeist.

Das an den Zapfstellen entnommene Wasser ist ausschließlich zum Bewässern bestimmt und nicht als Trinkwasser geeignet. Das Wasser für die Aussegnungshalle sowie die seitlich angeordnete Toilettenanlage kommt dagegen weiterhin aus dem öffentlichen Leitungsnetz. In Brunnenbau und technische Ausstattung wurden rund 24 000 Euro investiert. jd