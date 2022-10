PCR-Testcenter schließt in Reilingen ganz

Reilingen. Das PCR-Testcenter in Reilingen in der Wilhelmstraße 86 stellt seinen Betrieb ab Montag, 31. Oktober, ein. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Seit März 2020 hatte das Landratsamt diesen Service zunächst in Schwetzingen und später in Reilingen angeboten. Wichtig war der Betrieb zu Beginn der Pandemie, weil in den Regelstrukturen PCR-Testungen noch nicht in ausreichendem Maß vorgehalten werden konnten.

„Nach nun mehr als zwei Jahren Pandemie haben sich die Strukturen angepasst, sodass auch diese Aufgabe von den hierfür regelhaft verantwortlichen Strukturen übernommen werden kann“, teilt Dr. Anne Kühn, stellvertretende Amtsleiterin des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, mit. Hinzu kommt eine zuletzt verhaltene Nachfrage nach Testungen trotz erheblich ansteigender Infektionszahlen sowie die Tatsache, dass der Personaldienstleister in jüngster Zeit den Betrieb wegen personeller Ausfälle nicht mehr dauerhaft gewährleisten konnte.

Wer feststellen lassen will, ob er eine Corona-Infektion hat, kann sich an den Hausarzt oder an die Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts unter 116 117 wenden, um einen Termin für eine PCR-Testung zu vereinbaren.