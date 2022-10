Pfalz-Rock in der Scheuer

Reilingen. Die Vorsitzenden der Freien Wähler Sabine Petzold und Patricia Faber als auch Landwirt Klaus Schröder konnten und wollten nichts dagegen tun, als die Frankenthaler Kultformation „Dubbeglas-Brieder“ die Scheuer in der Reilinger Fröschau erneut zum Hoheitsgebiet der Pfalz erklärte und alle im Saal – Zitat: „So geil wie Pfälzer sind.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn die Pfälzer „Dubbeglas-Brieder“ die Bühne vom Fröschau-Hof betreten, hält es früher oder später keinen mehr auf seinem Platz. Jung und jung gebliebenen Gäste werden von „Schorle Gidda Willi“ (Willi Brausch) und „Dubbe Sax Olli“ (Olli Hermann) aus Frankenthal in der Brennerei Schröder vereinnahmt. Sie verwöhnen das bestens aufgelegte Publikum mit hinreißend interpretierten Songs – ihrem urwüchsigen Schorlerock - und sorgen mit flotten Sprüchen bis in die Nacht durchweg für gute Laune und jede Menge Stimmung.

Herbstliches Ambiente

Vor der Veranstaltung verhieß der Dauerregen nichts Gutes, aber optimistisch hatten die Freien Wähler mehr Festzeltgarnituren in der Scheuer aufgestellt. Wie erwartet strömten dann schon früh mit Öffnung der Veranstaltung viele erwartungsvolle Gäste auf den Fröschau-Hof. Gemeinderat „Bauer Schröder“ hatte mit seinem Team erneut in der Scheuer für ein beeindruckendes herbstliches Ambiente gesorgt und so konnten sich die erwartungsfrohen Gäste schon einmal mit rustikalen Speisen und der obligatorischen „Pfälzer Weinschorle fett“ im Dubbeglas für den Abend stärken.

Mehr zum Thema Veranstaltung Schorlerock in der Scheuer in Reilingen Mehr erfahren

Zudem wollten Fans der Frankenthaler endlich mal einen Platz ergattern. Wobei trotz des Regens an der Bar im Außenbereich gern wieder „gestanden wurde“. Heuer waren dann auch wieder Wellfleisch oder Hausmacher die Renner und die Gemeinderäte Peter Geng und Peter Künzler hatten unterstützt von fleißigen Helferinnen allerhand an den jeweiligen Ausgaben zu tun. Neu im Programm: Wellfleisch konnte wie früher im „Kändel“ abgeholt werden, was von den Bürgern sehr erfreut angenommen wurde.

Weisbrod mixt „Pälzer Schobbe“

Gemeinderätin Patricia Faber setzt die Tradition mit dem Einsatz geheimer Ingredienzien für den „Ochsenwixxx“ bei der Herstellung fort. Sie freute sich dann natürlich, dass der Geheimtipp des Weinfestes reißenden Absatz fand.

„Es war erneut eine Meisterleistung des Teams der Freien Wähler“, so Vorsitzende und Gemeinderätin Sabine Petzold „unseren vielen Gästen, die von den Freien Wählern gewohnte Reilinger Gastfreundschaft zu präsentieren“.

Eine durch Grippe dezimierte Truppe gab alles und selbst FW-Kreisrat Stefan Weisbrod kam dadurch zum Noteinsatz. Nach diesem Abend bekam er das Prädikat, dass er sich jetzt bestens mit den verschiedenen Mischungsverhältnissen vom „Pälzer Schobbe“ auf beiden Rheinseiten auskennt.

Wieder einmal wurde die Scheuer erst nach einer langen Nacht abgeschlossen. Im kommenden Jubiläumsjahr wollen sich die Freien Wähler noch einiges einfallen lassen, um erneut viele Gäste aus der Region und der Pfalz „auf unserem Hoheitsgebiet“ begrüßen zu dürfen. Eine Weinprobe mit Willi Brausch wird es am Gründonnerstag geben. zg/sp