Pflanzen fürs Insektenwohl

Reilingen. Mit zunehmender Bebauungsdichte gewinnen die kommunalen Grünflächen immer mehr an Bedeutung. Eine naturnahe Bepflanzung von Freiräumen ist Voraussetzung dafür, dass sich die Menschen in der Gemeinde wohlfühlen. Zugleich bieten diese Flächen ein riesiges Potenzial für Blüten besuchende Insekten. Ob Libellen und Schmetterlinge, fleißige Bestäuber, wie Bienen und Hummeln oder Plagegeister, wie Mücken und Bremsen. Insekten sind ein essenzieller Teil der Natur, sie erhalten die Ökosysteme und sichern die Nahrung der Menschen. Ihre dramatische Abnahme spiegelt das weltweit sichtbare Artensterben wider. Zu den Hauptursachen zählt vor allem der Verlust von Lebensraum.

„Seit vielen Jahren liegt daher unser Fokus nicht nur auf der Gestaltung optisch ansprechender Grünflächen, sondern auch in der Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen von Bienen und anderen Insekten“, betont Bürgermeister Stefan Weisbrod. So habe die Gemeinde beispielsweise entlang der Haydnallee Blühwiesen angelegt und an vielen öffentlichen Plätzen im Ort habe längst ein reichlich blühender Wechselflor getrimmte Rasenflächen und eintönige Pflanzbeete abgelöst. Gänseblümchen und Löwenzahn blühten bis Ende April vor den Fritz-Mannherz-Hallen um die Wette. Auch auf dem Friedhof seien in zunehmendem Umfang naturnah gestaltete Grabflächen anzutreffen.

Blühende Stauden und Sträucher

Nun wurde die abgeräumte und umgestaltete Grünfläche zwischen dem öffentlichen Parkplatz und der barrierefreien Haltestelle gegenüber dem Rathausgebäude neu angelegt. Hier hat man auf nutzungsintensive Wechselbepflanzung verzichtet. Stattdessen pflanzten die Gemeindegärtner etwa 950 verschiedenartige Stauden und Sträucher an, wobei insbesondere die Insektenfreundlichkeit im Vordergrund stand.

Die winterharten, mehrjährigen Pflanzen werden vor allem wegen ihrer sich über mehrere Monate erstreckenden Blütenvielfalt und des Duftes wegen geschätzt. Vorausgehend war die Pflanzfläche tiefgründig gefräst, Kompost und Hornspäne eingearbeitet worden. Ein dichter Belag aus feinem Rindenmulch hält den Boden feucht, liefert Humus und unterdrückt das Unkraut. Bis zum Herbst sollen noch zahlreiche Zwiebelpflanzen gesetzt werden, die zum Frühjahr austreiben können. jd

