Picknick beim Luther-Treff

Reilingen. Nach monatelangem Bangen und Harren will es die evangelische Kirchengemeinde am Donnerstag, 5. August, wagen, einen ersten Versuch starten und zum gemeinsamen Luther-Treff Abendpicknick einladen. Eine tolle Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Es sind alle willkommen.

Treffpunkt ist um 19 Uhr im Lutherhaus, Martin-Luther-Weg. Brot, Butter, Wasser und Apfelsaft werden gestellt. Alle, die kommen, bringen etwas mit, das dann mit den anderen Gästen geteilt wird – egal was. Das Corona-Schutzkonzept sieht vor, dass freiwillige Helfer das Essen und die Getränke am Buffet ausgeben.

Interessenten melden sich am besten online auf der Homepage oder telefonisch im Pfarramt, 06205/44 18, an.

Nach Möglichkeit wird im Freien gegessen. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Falls das Wetter dazu zwingt, drinnen zu essen, wird auf einen gültigen Schnelltest oder Impfnachweis bestanden.