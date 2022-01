Piks um Piks gegen das Virus

Reilingen. Die Gemeinde lässt im Kampf gegen das Coronavirus nicht locker. Nachdem im Dezember mehrere Impftermine in der Fritz-Mannherz-Halle stattfanden, steht der Gemeinde nun ein ganzes Impfwochenende in dem Mehrzweckgebäude bevor.

Wie immer bedeutet der Termin für Bürgermeister Stefan Weisbrod und sein Helferteam einen gewaltigen Kraftakt. So war im Dezember ein bis zu 20-köpfiges Helferteam aus Rathaus, Bauhof und Fritz-Mannherz-Hallen im Einsatz und sorgte für einen routinemäßigen Verlauf.

Alle Mitwirkende waren zuvor per Antigen-Schnelltest auf eine mögliche Infektion mit dem SARS CoV-2 Virus getestet worden – was auch diesmal der Fall sein wird. Wie sich erneut um die logistischen Abläufe das kommunale Ordnungsamt unter der Leitung von Allen Baothavixay kümmern wird.

Diesmal wird an zwei Tagen geimpft, am Samstag, 22. Januar, und am Sonntag, 23. Januar. In beiden Fällen soll ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) zum Zuge kommen. Während samstags die Betriebsärztin der Gemeinde die Spritze führt, ist es sonntags das Mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises, das sich um die Impflinge kümmert.

Noch stehen die genauen Zeiten, wann geöffnet und wann beendet wird, nicht fest, doch eines ist jetzt schon Fakt: Wer sich an diesem Wochenende in den Fritz-Mannherz-Hallen impfen lassen möchte, der muss sich anmelden. zg