Polizei gibt in Reilingen Tipps zum Verhalten bei Schockanrufen

Reilingen. „Uffbasse“ – mit diesem Wort, in roten und großen Buchstaben geschrieben, beginnen oft die wichtigen Meldungen der Polizei Mannheim in den sozialen Netzwerken, bei denen die Bürger zu ganz besonderer Vorsicht aufgerufen werden. Und „Uffbasse“ sollte man auch, wenn das Telefon klingelt und jemand um Geld bittet. Man liest und hört ständig von solchen Betrügen und ihren Schockanrufen und denkt sich dabei „mir passiert sowas nicht“.

Wie verhält man sich richtig? Verhalten bei Anrufen, bei denen Geld oder Wertgegenstände gefordert werden: Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Halten Sie bei finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache. Rufen Sie die Person unter einer bisher bekannten Nummer zurück. Übergeben sie niemals Geld an Unbekannte. Die Polizei ruft nie unter der Nummer 110 an und fragt nie nach finanziellen Verhältnissen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommet. Rufen Sie die 110 oder die örtliche Polizeidienststelle an. Wenn es an der Tür klingelt: Schauen Sie vor dem Öffnen wer vor der Tür steht und wenn möglich, öffnen Sie die Tür mit einem Sperrbügel. Zeigen Sie niemandem, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren. Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige zur Hilfe hinzu. Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen mit lautem Sprechen oder Rufen. Kaufen Sie nichts unter Zeitdruck und unterschreiben Sie nichts, das Sie nicht verstehen. Achten Sie auf aktuelles Datum/ Widerrufsrecht und lassen Sie sich eine Durchschrift geben. kd

Doch die Realität sieht anders aus, denn mit besonderen Maschen und viel Geschick schaffen es die Täter immer wieder, dass besonders ältere Menschen zu Opfern werden und ihr hart verdientes Geld an Betrüger übergeben.

Präventionsarbeit verstärkt

Polizeioberkommissar Marvin Axtmann vom Polizeirevier Hockenheim ist deshalb im Moment sehr viel in den Gemeinden unterwegs, um gerade ältere Menschen über die dreisten Maschen der Betrüger aufzuklären. Wichtig ist ihm dabei, dass die Zuhörer durch seine Informationen sensibilisiert werden und ganz besonderes vorsichtig sind, sollte sie einmal ein solcher Anruf erreichen.

Bei seinem Besuch beim Katholischen Bildungswerk in Reilingen hatte er zahlreiche Beispiele dabei, wie Täter bei ihren Anrufen ganz gezielt vorgehen. Die Besucher hörten sogar einen echten Anruf eines Betrügers an und konnten so die Vorgehensweisen noch besser nachvoll-ziehen. Als Begleitung hatte Marvin Axtmann Kriminalhauptkommissarin Patricia Wickert mit nach Reilingen gebracht, die diesen Tätern auf der Spur ist. Dazu gibt es eine extra Fahndungsgruppe beim Polizeipräsidium Mannheim, der es schon gelungen sei, große Gruppen zu ermitteln.

Ideenreiche Betrüger

Beide bestätigten, dass die Täter meist ältere, alleinstehende Menschen für ihre Maschen auswählen würden, jedoch reagieren diese oft richtig und fallen nicht auf die Betrüger herein. Dies sei dem meist klaren Verstand der erhofften Opfer und der gezielten Aufklärung zu verdanken. Auch unter den Besuchern gab es bereits Fälle von Betrugsversuchen, die jedoch durch die richtige Reaktion sämtlich vermieden wurden.

„Dem Ideenreichtum der Betrüger sind keine Grenzen gesetzt“, erklärte Marvin Axtmann. Durch geschickte Gesprächsführung schafften die Bösewichte es immer wieder, dass die Opfer ihnen Informationen zur Familie oder ihren finanziellen Verhältnissen lieferten. „Sollten Sie einmal einen solchen Anruf erhalten, sollten Sie am besten das Gespräch sofort beenden“, betonten die Experten.

Weiter versuchten Täter oft, sich einen Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Dazu berichtet Axtmann von dem angeblichen Wasserrohrbruch, bei dem der Keller von vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke kontrolliert werden müssen. „Wenn das Wasser in ihrer Wohnung nicht läuft, haben sie genügend Zeit die Gemeinde anzurufen und können nachfragen, ob es tatsächlich einen Wasserrohrbruch gibt“, sagt Axtmann.

An die drei „L“ denken

Weiter ergänzten die Polizisten, dass, wenn man sich in einer bedrohlichen oder unangenehmen Lage befinde, die drei „L“ anzuwenden seien: „Laut, Licht, Leitstelle“. Denn wenn man auf sich aufmerksam macht, suchen viele Bösewichte schnell das Weite. Wichtig sei es jedoch, dass man dann gleich die Polizei informiert.

Anne Assmann und Verena Seidelmann vom Katholischen Bildungswerk bedankten sich ganz herzlich bei den Referenten, die gut verständlich informiert haben und in direkte Gespräche mit den Besuchern gegangen sind. Und eines ist sicher, dass alle,die da waren, nun noch besser „Uffbasse“.