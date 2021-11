Polizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Reilingen. Die Polizei hat in Reilingen mehrere Fahrräde sichergestellt, die vermutlich im Bereich Reilingen und den umliegenden Ortschaften gestohlen worden waren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Am vergangenen Donnerstag, 4. November, durchsuchten die Beamten des Polizeipostens Neulußheim in Reilingen eine Wohnung wegen eines Diebstahlverdachts. Dabei fanden sie die Räder in einer Garage.

Mit diesem Plakat sucht die Polizei die Besitzer, der mutmaßlich sechs gestohlenen Fahrräder. © Polizei

Zehn der sichergestellten Fahrräder konnte die Polizei bisher nicht den Eigentümern zuordnen. Wer auf einem der beigefügten Bilder (links) das eigene Fahrrad wiedererkennt, kann sich beim Polizeiposten Neulußheim, Telefon 06205/31129, oder beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, melden. Eine Herausgabe kann nur durch Vorlage eines eindeutigen Eigentumsnachweises (zum Beispiel Rechnungsbeleg mit Rahmennummer, Unterlagen zur Fahrradcodierung etc.) erfolgen, heißt es vonseiten der Polizei weiter.