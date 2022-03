Priester Burkhard Hose teilt in Reilingen seine Vision für die Zukunft der Kirche

Reilingen. Ist es einfach nur mutig, als Priester ein Buch mit dem Titel „Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten“ zu schreiben, oder ist es vielleicht sogar an der Zeit, dass man allgemein darüber nachdenkt, ob es Sinn macht, die Kirche überhaupt noch zu retten oder ob man sich lieber neuen Visionen hingeben sollte?

Eines scheint jedoch klar, es ist eine These, die viele Menschen interessiert und somit waren am Freitagabend fast alle zulässigen Plätze im Wendelinushaus besetzt, als der Priester Burkhard Hose aus Würzburg beim katholischen Bildungswerk aus seinem Buch las. Ein Buch, das bei Erscheinung für viel Aufregung sorgte und daneben Hoffnung gibt, neue Strukturen und Wege zu finden. Es stellte sich schon zu Beginn der Lesung heraus, dass Burkhard Hose klar zwischen der Institution „Kirche“ und der Botschaft der Verkündung des Reichs Gottes durch Jesu trennt. Er redete nichts schlecht, sondern benennt Dinge, die nicht zu dieser Botschaft passen.

„Schreiben ist ein therapeutischer Zweck für mich und es ist mein subjektives und persönliches Zeugnis. Es ist mein Versuch Dinge in Bezug auf die Kirche zu verarbeiten“, erklärte der Würzburger Priester zu Beginn der Lesung. Somit zeigte er den Besuchern, dass er niemandem seine Meinung und seine Visionen überstülpen möchte. Es geht Hose eher darum, seine neue Vision vom Christsein zu teilen und in den Austausch zu kommen, vielleicht sogar etwas Neues dabei zu entdecken.

Hirten ohne Schafe

Wie im Buch selbst, nahm der Autor auch die Besucher im Wendelinushaus zu Beginn mit zur deutschen Bischofskonferenz 2018 in Fulda. „Viele glauben uns nicht mehr“ sagte Kardinal Marx damals und in den Kopf von Hose schlich sich in diesem Moment ein Satz aus dem Matthäus-Evangelium: „Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keine Hirten mehr haben.“ Jedoch beim Anblick der „Oberhirten“ in Fulda, verwandelte sich bei Hose der Satz sogleich zu „Denn sie waren müde und erschöpft, wie Hirten, die keine Schafe mehr haben“.

Diese Bischofskonferenz bewegte in Hose viel. Besonders als er bemerkte, dass sich in ihm weder Mitleid noch Traurigkeit regten. Als Hochschulpfarrer ist er sozialgesellschaftlich stark engagiert, begleitet er viele Menschen in allen Lebenslagen und setzt er sich besonders für Antidiskriminierung ein. Somit wurde er immer wieder gefragt, warum er in einem Bereich arbeite, in dem Menschen immer noch diskriminiert würden. Seien es Frauen, denen der Weg zu bestimmten Ämter verwehrt ist, seien es die vielen Missbrauchsfälle, die körperliche- und seelische Gewalt oder seien Menschen, denen wegen ihrer sexuellen Orientierung gekündigt wurde.

Es war für Hose wichtig, ein Zeichen zu setzen. Er schrieb sein Buch mit der neuen Version von Christsein. Darin scheut er sich nicht, andere Dinge wie zum Beispiel die Angst der Kirche vor einem Kontrollverlust, der Chance etwas Neues wachsen zu lassen und vor dem bildlichen Stehenbleiben am Grab der alten Institution Kirche, konkret anzusprechen.

„Ich erlebe gerade eine sterbende Kirche und gleichzeitig eine wachsende Kirche, das macht mich optimistisch“, sagte Hose. Dies bezog er darauf, dass Menschen sich bewusst von der Institution Kirche trennten, aber in ihrem Glauben mehr und mehr wachsen. Dies mache klar, dass nicht Priester der Kern der Kirche sein müssten, sondern Menschen.

Sterbende und wachsende Kirche

Es ist die Vision einer neuen Autorität, die nicht von oben, bezogen auf die irdischen Ämter, kommt, sondern dass alle Menschen sich auf Augenhöhe gegenüber stehen. Sich lösen vom hierarischen Modell und zurückkommen zu einem Teammodell. „Denn es geht um mehr als die Kirche, es geht um Menschen“, betonte Hose treffend. Neben dem Zitieren aus seinem Buch sprach der Priester sehr frei und mit ruhiger angenehmer Stimme über persönliche Dinge und brachte die Besucher somit schnell in ganz besondere Stimmung.

Als der Autor sein Buch schloss ließ er die Besucher zu Wort kommen, die ihm ausnahmslos zustimmten, ergänzende Fragen stellten und auch aufzeigten, dass es in Person von Pfarrer Uwe Lüttinger bereits Ausnahmen gebe, die den Menschen auf Augenhöhe begegneten. Interessant war die Frage, ob und wie in der Priesterausbildung schon auf das Teammodell gesetzte wird. Darauf antwortete Burkhard Hose, dass eine Grundlinie für eine neue Priesterausbildung in der Ausarbeitung sei, aber dass viele junge Priester einiges ablehnten.

Im Austausch zeigte sich, dass es vielen wichtig wäre, die „Macht“ in den Ämtern zeitlich zu begrenzen und sie gerne Frauen als positive Bereicherung in den Ämtern sehen würden. Auch darüber schreibt Burkhard Hose gerade ein Buch mit Philippa Rath das den Titel „Frauen ins Amt!“ trägt. Einig waren sich Autor und Gäste auch darüber, dass den Verantwortlichen vor Ort mehr zugestanden werden und sich diese mehr trauen müssten.

Der Abend wurde nach über eineinhalb Stunden mit großem Applaus und den Dankesworten von Anne Assmann und Verena Seidelmann vom Katholischen Bildungswerk geschlossen, die sich sehr freuten, dass Burkhard Hose in Reilingen zu Gast war. Bürgermeister Stefan Weisbrod dankte dem Autor mit einem flüssigen Dankeschön und einem echten Reilinger Schoko-Osterhasen.

Hose zeigte sich stark berührt und gab den Besuchern seinen Segen, viele Visionen und jede Menge Mut mit auf den Nachhauseweg.