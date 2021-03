Reilingen. Achtlos weggeworfenes Papier, Plastikflaschen, Pappschachteln, Dosen, Kaugummis und Lebensmittelreste oder -verpackungen schaden der Umwelt und verunstalten das Gemeindebild. Gemeinsam will die Verwaltung das Thema angehen und mit Unterstützung der Bürger die Gemeinde „putzen“!

Corona-bedingt gibt es jedoch Änderungen: Um eine zeitliche Entzerrung zu erreichen, wird die Putzaktion auf zwei Tage ausgedehnt. Die Helfenden treffen sich auch nicht mehr vorher am Bauhof oder danach zum gemeinsamen Essen. Die zum Zeitpunkt des „Putzens“ geltenden allgemeinen Kontaktbeschränkungen sind selbstverständlich zu beachten.

Die Teilnehmenden können selbstständig entscheiden, wann genau und wo sie aufräumen und den Abfall einsammeln wollen. Am Freitag, 26. März, und Samstag, 27. März, heißt es also „Ran an die Müllsäcke“ für eine saubere Gemeinde. Die Gemeinde freut sich über möglichst viele Spaziergänger, die aufmerksam durch Feld und Flur gehen und gleichzeitig den allgegenwärtigen Abfall einsammeln.

Jeder kann dann im Rathaus der Gemeinde (Zimmer 214) nach telefonischer Anmeldung Müllsäcke, Handschuhe und Abfallzangen ausleihen, dann geht es selbstständig und individuell an die Arbeit. Die gefüllten Müllsäcke werden vom Bauhof abgeholt, das Equipment kann im Rathaus wieder abgeben werden.

Notwendig sind Handschuhe, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk.

Für den gezeigten Gemeinschaftssinn und das Engagement zu Gunsten der Gemeinde und Umwelt danken Bürgermeister Stefan Weisbrod und die Gemeinderäte schon jetzt. Eine saubere Gemarkung ist ein wichtiges Aushängeschild für die Heimatgemeinde. zg