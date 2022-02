„Querschüsse der Liberalen“

Reilingen. Stellung zu einem Artikel des FDP-Ortsverbandes – „Keine Mittel für die Schlossmühle“ – veröffentlicht am Freitag, 17. Februar, in unserer Zeitung, nimmt der Förderverein und Arbeitskreis Burg Wersau und betont, dass in der Gemeinde seit über zehn Jahren in „mühevoller Arbeit vieler Helfer und Unterstützer ein in dieser Form einmaliges Kulturprojekt rund um die ehemalige Burg Wersau“ entstehe. Tausende Besucher hätten in den vergangenen Jahren einen Blick in die mittelalterliche Geschichte Reilingens gesucht, dutzende Schulklassen im „Grünen Klassenzimmer“ ihre Begeisterung für Geschichte entdeckt. Das Projekt habe inzwischen über die Region hinaus Bekanntheit erlangt. Die Universität Heidelberg erachte es als derart bedeutsam, dass sie es zum Mittelpunkt mehrerer Forschungsarbeiten gemacht habe und seit Jahren große materielle und personelle Ressourcen zu Gunsten der Gemeinde, die Eigentümerin des Grundstückes ist, zum Einsatz bringe.

Weshalb der Arbeitskreis einige Behauptungen des FDP-Ortsverbandes so nicht gelten lassen will: „So behauptet die FDP-Fraktion, die Gemeinde hätte hier zu viel Geld verbrannt, weil zugesagte Pläne und Investitionen nicht eingehalten worden wären. Das entbehrt nicht eines gewissen Humors, da es gerade die FDP war, die für das Scheitern vieler guten Pläne und einer angedachten Investition zu Gunsten der Gemeinde verantwortlich war. Fakt ist, dass es vor inzwischen acht Jahren zwei Interessenten für das archäologisch wertvolle Grundstück gab. Der eine war ein Nachbar, der das Grundstück privat nutzen wollte.

Ein Mitglied des Fördervereins Burg Wersau bot der Gemeinde an, das Grundstück gegen eine ortsübliche Pacht dauerhaft anzumieten. Der Interessent legte ein umfassendes Konzept zur Erstellung eines Archäologieparks zum allgemeinen Nutzen der Bürger vor, dessen Finanzierung er vollständig aus eigenen Mitteln bezahlt hätte. Von Beginn an hat sich die FDP aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen mit allen Mitteln gegen diese Pläne gewehrt. Tatsächlich kam es nach monatelangen und harten Auseinandersetzungen im Gemeinderat zwischen den Befürwortern eines öffentlichen Archäologieparks und dessen Gegnern 2014 zu einer Mehrheitsentscheidung und dem Zuschlag zu dem Konzept ,Archäologiepark auf Erbpachtbasis auf Kosten des Interessenten zugunsten der Gemeinde‘. Einzige Bedingung für die Inkraftsetzung der von beiden Seiten getroffenen Vereinbarung war die Erstellung eines Bebauungsplanes durch die Gemeinde. Dieser Bebauungsplan wurde in den folgenden drei Jahren von Gegnern des Projekts mit allen politischen und juristischen Mitteln bekämpft. Nach drei Jahren gab der Investor auf und zog sein Angebot wieder zurück“, heißt es in der von Benny Schaich-Lebek, dem Vorsitzenden des Förderverein Burg Wersau, unterzeichneten Schreibens.

„Erst durch diesen, von der FDP erzwungenen Rückzug, entstanden Kosten für die Gemeinde und ihre Bürger, die sonst von privater Seite getragen worden wären. Es ist also einzig den zwei Mann der FDP-Fraktion und ihren wenigen Mitstreitern zu verdanken, dass der Gemeinde nicht nur Kosten entstanden sind, über die sich ausgerechnet diese Personen nun echauffieren, sondern die Öffentlichkeit bislang weiterhin auf ein kulturelles Kleinod warten muss, an dem die Mitglieder des Vereins Freunde Reilinger Geschichte mit Dutzenden Helfern gemeinsam mit der Universität Heidelberg unermüdlich und optimistisch in ihrer Freizeit arbeiten – leider offensichtlich noch immer gegen die Querschüsse der kleinen aber lauten Zwei-Mann-FDP-Fraktion.“

Planungen dem Rat vorgestellt

„Peter Schell ergeht sich weiter in der ,fehlenden Planung und Konzepten‘. Diese wurden im vergangenen Oktober in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Was Schell offenbar stört: das nach dieser Planung die Gemeinde genau Null Euro investieren muss. Ausgenommen für eine Infrastruktur, für die aber bereits eine Planung im Rahmen von 300 000 Euro durch die Gemeindeverwaltung vorlag. Die ,Wersauer‘ haben immer bekundet, dass es auch eine kostengünstigere Variante tun würde.

Die Zukunft der ,Burg unter der Grasnarbe‘ wurde auch durch einen Vor-Ort-Termin für den Gemeinderat im vergangenen Jahr mit eindeutigen Aussagen durch die Archäologen deutlich gemacht.“

Letztlich betont der Vorsitzende: „Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir erstmalig als Verein Freunde Reilinger Geschichte mit dem AK Wersau und dem Förderverein Burg Wersau, wo es ohne eine Infrastruktur, sprich finanzielle Unterstützung der Gemeinde nicht weitergehen kann.“ aw/zg