Radelnde Berufspendler profitieren

Reilingen. Die Liberalen diskutierten das neue Radwegenetz des Rhein- Neckar-Kreises, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Kreisrat Peter Schell ging dabei besonders auf die für die Gemeinde wichtige Radwegverbindung nach Kirrlach ein. Seit Jahren wurden Versuche gemacht, einen Radweg entlang der Kreisstraße von Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis, und Kirrlach, Landkreis Karlsruhe, zu bauen. Die Bemühungen diverser Bürgermeister und Gemeinderäte trugen bis heute keine Früchte, weshalb diese Verbindung vom Kreistag gestrichen wurde.

Die Hälfte der Strecke befindet sich auf dem Kreis und Gemeindegebiet von Karlsruhe und Kirrlach, wobei von dort kein nachbarschaftliches Interesse an einer Mitfinanzierung gezeigt worden sei. „Dieser Radweg ist, wenn überhaupt zu erhoffen, auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben“, so Kreisrat Schell.

Radweg im Wald herrichten

Nun dürfe Reilingen aber nicht aufgeben, sondern müsse das Augenmerk auf die Waldwege in der Unteren Lusshardt, zwischen Reilingen und Kirrlach richten. Der „Schwarze Weg“ ist bei Radfahrern wie auch bei Spaziergängern bekannt und führt über den Kriegbach, entlang des ehemalige Munitionslagers der Bundeswehr, direkt nach Kirrlach.

Diese Strecke werde auch von Berufstätigen als Weg zum Arbeitsplatz benutzt, sei aber zumindest in Teilbereichen in einem sehr schlechten Zustand. Das müsse unbedingt geändert werden, so die Meinung der Liberalen. Die Gemeinde sollte alles daran setzen in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde und der Stadt Waghäusel eine Sanierung durchzuführen. Fraktionssprecher Jens Pflaum wird einen Antrag im Rat stellen.

Auch das Thema Radschnellwege wurde besprochen, wobei man zu der Auffassung kam, das dieses Konzept nicht ganz nachhaltig sei. Bei einer Radwegbreite von vier Metern werde ein große Fläche versiegelt und der Landwirtschaft entnommen. Da die von der Landwirtschaft genutzten Wegenetze nicht als Schnellwege geeignet seien und für Radfahrer möglichst kreuzungsfrei sein sollen, zeichne sich eine interessante Meinungsbildung ab. zg/fdp