Räder statt Scheren

Reilingen. Auf private Bauvorhaben beschränkt blieb eine neuerliche, öffentliche Zusammenkunft des beschließenden Technischen Ausschusses, die am frühen Donnerstagabend in der Aula der Schiller-Gemeinschaftsschule abgehalten werden konnte.

Ein vereinfachtes Verfahren reicht aus, um eine bereits realisierte Nutzungsänderung für ein Wohn- und Geschäftshaus in der „Friedrichstraße 13“ auf rechtlich zulässige Füße zu stellen. Denn der im Erdgeschoss ehemals betriebene Friseursalon wurde zwischenzeitlich in Wohnfläche umgewandelt und in zwei rückwärtigen Räumen zum Hofbereich ein Fahrradverleih mit Wartungs- und Reparaturservice eingerichtet.

Über die vorgezogene Umsetzung war das Ratsgremium wenig erbaut und missbilligte ausdrücklich das beanstandete Vorgehen. An der baurechtlichen Zulässigkeit und dem zu erfüllenden Einfügungsgebot indes, gab es in enger Abstimmung mit der Baurechtsbehörde nichts auszusetzen.

„Bei einer Einstufung als ,Allgemeines Wohngebiet‘ sind nicht störende Handwerksbetriebe allgemein und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zugelassen“, führte Bürgermeister Stefan Weisbrod aus. Dieser Bewertung folgte der Technische Ausschuss einstimmig und erklärte nachträglich das kommunale Einvernehmen.

Um einen überdachten, direkt an die öffentliche Verkehrsfläche anschließenden Carport, ging es in der Carl-Zeiss-Straße. Der vorgesehene Standort widerspricht allerdings den Vorgaben des Bebauungsplanes. Das Ratsgremium erkannte dennoch keine relevanten Gründe, in diesem Fall ein Einvernehmen zu versagen und stimmte einem entsprechenden Befreiungsantrag zu.

Höhenmaß überschritten

Bei einem geplanten Neubau eines dreigeschossigen Einfamilienhauses mit Garage Am Feldrain will der Bauherr von den Vorgaben des Bebauungsplanes abweichen. Mit der straßenseitig auf eine Länge von fünf Metern und eine Breite von 30 Zentimetern überschrittenen Baugrenze mochten sich die Ratsmitglieder noch anfreunden. Da die Toleranzwerte noch unterschritten werden, stand einer einstimmig akzeptierten Befreiung nichts im Wege.

Das galt aber nicht für eine vom Bebauungsplan deutlich abweichende Gebäudehöhe von neun Metern. „Das geplante Staffelgeschoss des Flachdachbaus ist nach der maßgeblichen Nutzungsschablone nicht zulässig“, stellte Bürgermeister Stefan Weisbrod unmissverständlich fest. Und die oberste Außenwand sei auf maximal 6,70 Meter begrenzt. Bei einer Überschreitung von knapp 35 Prozent sah deshalb eine deutliche Ratsmehrheit keine andere Alternative, als das geforderte Einvernehmen zu versagen. jd

